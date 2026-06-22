Nữ diễn viên Son Ye Jin vừa chia sẻ loạt ảnh vui tươi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch gia đình giữa tháng 6. Ngày 21/6, cô đăng tải bộ hình kèm chú thích ngắn gọn “Ngày thứ 4 của chuyến đi” trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Theo thông tin từ Nate, cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin đang cùng con trai và nhóm bạn thân tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Son Ye Jin và chồng con đang tận hưởng chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Trong các bức ảnh, nhiều gia đình quây quần chụp hình chung, tạo nên không khí ấm áp và sum vầy. Diễn viên không hé lộ cụ thể điểm đến, song nhiều người hâm mộ đoán rằng họ đang nghỉ dưỡng tại đảo Jeju – địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hầu hết hình ảnh đều ghi lại nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của Son Ye Jin, khiến khán giả cảm nhận rõ cô đang ở giai đoạn vui vẻ nhất cuộc sống. Nữ diễn viên dành khá nhiều thời gian chơi đùa cùng con trai nhỏ, từ việc cùng bé cào ngao trên bãi cát đến dạo bước ngắm biển và tận hưởng gió biển trong lành.

Nữ diễn viên cùng gia đình và bạn bè tận hưởng nắng, gió đảo.

Là một người mẹ bận rộn, Son Ye Jin vẫn trông vô cùng thoải mái và tràn đầy năng lượng khi hòa mình vào thiên nhiên đảo. Nhiều bình luận khen ngợi cô sở hữu cuộc sống cân bằng lý tưởng: sự nghiệp vẫn ở đỉnh cao trong khi gia đình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Hiện tại, Son Ye Jin đang tích cực chuẩn bị cho bộ phim mới mang tên Scandal sẽ phát sóng trên Netflix. Trong khi đó, chồng cô - Hyun Bin - sắp trở lại màn ảnh qua mùa thứ hai của series Made in Korea trên nền tảng Disney+.

Son Ye Jin và Hyun Bin:

Ảnh: Instagram