Sáng 20/8, Lễ hội điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén, TP Huế) tháng 7 âm lịch năm 2026 chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Lễ hội diễn ra từ ngày 20-22/8 (tức ngày 8-10 tháng 7 âm lịch), dự kiến thu hút khoảng 20.000-30.000 người.

Trong ngày khai hội, lễ cung nghinh Thánh Mẫu được tổ chức từ điện thờ trên đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) bằng thuyền rồng theo sông Hương lên điện Huệ Nam, cách điểm xuất phát hơn 12km.

Hàng chục thuyền rồng được trang trí cờ hoa rực rỡ, nối đuôi nhau trên sông Hương, chở người dân và du khách hành hương về điện Huệ Nam. Khuôn viên điện Huệ Nam chật kín tín đồ, du khách chờ vào chánh điện dâng lễ.

Sau lễ cung nghinh, ban tổ chức thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, lễ cáo yết cùng các hoạt động hành hương, sinh hoạt hội và cầu nguyện quốc thái dân an.

Một số hình ảnh lễ hội Điện Huệ Nam:

Lễ hội điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) là lễ hội lớn nhất của những người theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu. Trong ảnh là Điện Huệ Nam. Ảnh: Lê Hoàng

Thuyền rồng cung nghinh Thánh Mẫu qua cầu Trường Tiền, đi dọc sông Hương lên điện Huệ Nam. Ảnh: Lê Hoàng

Lễ rước cung nghinh Thánh Mẫu lên điện Huệ Nam ngoài ý nghĩa tâm linh cũng tạo nên một điểm nhấn đặc biệt khi hàng chục thuyền nối đuôi nhau ngược dòng sông Hương. Ảnh: Lê Hoàng

Đông đảo thánh đồng, đạo hữu theo tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong trang phục truyền thống tham gia nghi lễ. Ảnh: Lê Hoàng

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lê Hoàng

Điện Huệ Nam nằm bên dòng sông Hương, phường Kim Long nguyên là ngôi đền thờ nữ thần Po Nagar (Nữ thần Mẹ xứ sở) của người Chăm. Truyền thuyết dân gian Chăm cho rằng, nữ thần Po Nagar là con của Ngọc hoàng Thượng đế được sai xuống trần gian, tạo ra Trái Đất và các loại gỗ trầm, lúa gạo.

Theo các tài liệu lịch sử, trong quá trình phát triển, người Việt tiếp nhận và gọi nữ thần Po Nagar là Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Lễ hội điện Huệ Nam được tổ chức nhằm ghi nhớ công ơn của Thánh Mẫu đối với người dân địa phương.

Lễ hội điện Huệ Nam là một trong những lễ hội lớn gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu, được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hằng năm. Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Đây là một trong những lễ hội tâm linh đặc sắc của xứ Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Các nghi thức chính gồm Lễ cáo yết, khai hội; cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện; lễ hành hương và cầu nguyện; lễ chánh tế cầu quốc thái dân an; lễ hoàn tạ và hồi loan...