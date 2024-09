Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc

Tài tử Jo In Sung sinh năm 1981 tại quận Gangdong, Seoul (Hàn Quốc). Từ nhỏ In Sung đã mơ ước trở thành vận động viên taekwondo, nhưng phải từ bỏ do chấn thương khi thi đấu.

Nhan sắc gây thương nhớ của diễn viên Jo In Sung thời trẻ. Ảnh: Naver

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Người mẫu và Quản lý nhân sự tại Đại học Công nghệ Chunnam, Jo In Sung tiếp tục học chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Dongguk. Ở tuổi 17, anh bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò người mẫu cho thương hiệu quần áo.

Năm 1999, Jo In Sung ra mắt với bộ phim truyền hình Jump. Năm 2000, anh đảm nhận vai chính Kim Suk Joo trong School 3, nhận giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc. Cùng năm, anh xuất hiện trong Nonstop 2. Ở tuổi đôi mươi, anh đã có hàng chục hợp đồng quảng cáo và phim ảnh.

Jo In Sung lãng tử ở tuổi 43. Ảnh: SBS

Jo In Sung nhận giải Ngôi sao mới với vai phụ trong phim Piano. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án lớn như Madeleine, The Classic, Love of South and North, Sương Hoa Điếm, Chuyện xảy ra ở Bali...

Năm 2002, ở tuổi 21, Jo In Sung gây chú ý khi đóng chính trong Bắt lấy sao rơi cùng Jeon Do Yeon. Dù chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn được yêu mến nhờ diễn xuất duyên dáng. Bộ phim giúp anh vươn lên hàng sao hạng A.

Năm 2005, khi sự nghiệp đang thăng tiến, Jo In Sung nhập ngũ phục vụ trong lực lượng phòng không. Sau hơn 5 năm, anh trở lại màn ảnh với Ngọn gió đông năm ấy cùng Song Hye Kyo, tạo cơn sốt khắp châu Á. Tác phẩm gần đây nhất của anh, Moving, đóng cùng Han Hyo Joo cũng gây tiếng vang lớn.

Tạo hình của Jo In Sung trong bộ phim "Moving". Ảnh: Disney +

Nhiều năm liền, Jo In Sung dẫn đầu bình chọn Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc, vượt qua cả tài tử danh giá Won Bin. Các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc đánh giá anh có khuôn mặt "tỷ lệ vàng" và thân hình cân đối, với chiều cao 1m88.

Lẻ bóng ở tuổi 43

Dù sự nghiệp rực rỡ, Jo In Sung lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Suốt gần 30 năm hoạt động, anh chỉ công khai hẹn hò với diễn viên Kim Min Hee vào năm 2013. Tuy nhiên, mối quan hệ này vấp phải sự phản đối của công chúng, khi nhiều người cho rằng Kim Min Hee có nhiều tai tiếng, không phù hợp với Jo In Sung – người có sự nghiệp, ngoại hình và đời tư trong sạch.

Sau hơn 1 năm rưỡi yêu nhau, cặp đôi chia tay. Sau đó, Jo In Sung dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn như Gong Hyo Jin và Go Hyun Jung. Đặc biệt, anh từng bị đồn là "người thứ ba" trong chuyện tình của Hyun Bin và Song Hye Kyo.

Jo In Sung độc thân ở tuổi 43. Ảnh: Instagram

Jo In Sung còn vướng tin đồn tình cảm với minh tinh Song Hye Kyo sau khi hợp tác trong Ngọn gió đông năm ấy. Nam tài tử thường dành nhiều lời khen ngợi cho cô bạn diễn. Một số nguồn tin còn cho rằng Song Hye Kyo đã yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí nhiều lần mời anh đi ăn tối nhưng bị từ chối.

Năm 2014, có tin đồn Song Hye Kyo đã tới phim trường It's okay, that's love để thăm Jo In Sung. Tuy nhiên, trước mọi tin đồn này, Jo In Sung luôn chọn cách giữ im lặng.

Jo In Sung và Song Hye Kyo được đánh giá là cặp đôi hoàn hảo trong "Ngọn gió đông năm ấy". Ảnh: SBS

'Cãi' lời mẹ khuyên làm bố đơn thân

Mới đây, Jo In Sung xuất hiện trong một chương trình trò chuyện với MC Shin Dong Yeop và chia sẻ về nỗi lo lắng trong việc tìm kiếm bạn gái. Anh tiết lộ rằng mẹ từng khuyên anh nên làm "bố đơn thân" để có con làm bầu bạn, ngay cả khi không kết hôn.

Anh bày tỏ: "Mẹ nói rằng dù không kết hôn, tôi vẫn nên có con vì đứa trẻ sẽ như một người bạn của mình. Nhưng tôi trả lời rằng: 'Con không cảm thấy chúng ta là bạn bè, vậy tại sao một đứa trẻ lại tạo nên sự khác biệt? Hơn nữa, việc có con mà không có gia đình sẽ là một vụ bê bối lớn! Điều đó không thực tế chút nào'".

Nam tài tử vẫn giữ vững phong độ trẻ trung, lịch lãm. Ảnh: Lotte, IOK

Hiện tại, Jo In Sung hài lòng với cuộc sống độc thân. Khác với nhiều diễn viên lo sợ tuổi tác, anh lại xem đó là cơ hội để trưởng thành và tự do lựa chọn dự án nghệ thuật. Jo In Sung chia sẻ: “Bây giờ tôi có thể tự do tiếp cận các vai diễn hoặc dự án mình mong muốn với một số đạo diễn nhất định. Tôi thích tuổi tác vì nó đem lại cho tôi nhiều can đảm”.

Dù vậy, anh vẫn lo lắng về khả năng có bạn gái trong tương lai: “Tôi có thể gặp gỡ những người trẻ hơn, nhưng liệu tôi có cạnh tranh được không? Tôi đang già đi và nếu không còn nổi tiếng, liệu những người trẻ có còn thích tôi nữa hay không?".

Vẻ đẹp lãng tử của Jo In Sung ở tuổi tứ tuần: