Từ an cư đẳng cấp, khả năng vận hành linh hoạt với hai dòng tiền, đến dư địa gia tăng giá trị, đây được xem là “vàng ròng màu xanh” tại lõi cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Cách thiên nhiên chỉ một tầm với, chạm phồn hoa sau một bước chân

Tại Bạch Vân, buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng len qua khu vườn riêng, những bước chân chậm rãi bên hồ cảnh quan và công viên xanh mát. Khi thành phố lên đèn, chỉ vài bước chân là cư dân chạm tới nhịp sống thương mại, giải trí sôi động của toàn đô thị vịnh biển.

Chính sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng và đô thị của triết lý Retreat Metropolis đã tạo nên giá trị sống khác biệt cho biệt thự song lập Bạch Vân - dòng sản phẩm khan hiếm được ví như Lakeside Villas tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Chuẩn sống ấy được hiện thực hóa nhờ cấu trúc sản phẩm được quy hoạch kỹ lưỡng: 100% căn sở hữu vườn riêng, mặt tiền rộng trung bình 7m, kết hợp với hệ trục đường 13-30m, tạo nên độ thoáng hiếm có cho một dòng sản phẩm thấp tầng trong lõi đại đô thị. Độ rộng mặt tiền, khoảng lùi và khoảng mở lớn vừa gia tăng độ thoáng, tính biệt lập, vừa tối ưu khả năng đón sáng, đón gió, đưa mảng xanh len sâu vào từng không gian sống.

Biệt thự song lập Bạch Vân sở hữu thiết kế riêng tư và hài hòa với thiên nhiên

Bao quanh khu ở là hệ sinh thái mặt nước và cây xanh quy mô lớn, không chỉ tạo nên tầm nhìn đắt giá mà còn điều hòa vi khí hậu, để mỗi ngày trở về đều như bước vào một kỳ nghỉ thư thái giữa lòng phố thị.

Bên cạnh cấu trúc sản phẩm vượt trội, giá trị của dòng biệt thự song lập còn được nâng tầm bởi hệ sinh thái tự nhiên đặc biệt chỉ Hải Vân Bay mới có. Nằm tại vùng giao thoa núi - rừng - sông - suối - biển, khu vực sở hữu vi khí hậu trong lành, giàu ion âm cùng không gian thiên nhiên gần như nguyên trạng.

Sự hòa quyện giữa hương rừng già và vị mặn của biển hình thành một “dấu ấn khứu giác” đặc trưng - một dạng “nước hoa của thiên nhiên” mà các không gian nghỉ dưỡng đô thị khó có thể tái hiện. Đây chính là lớp giá trị làm nên sức hấp dẫn riêng của song lập Bạch Vân, một tư dinh thấp tầng giữa môi trường tự nhiên nguyên bản, riêng tư và tĩnh tại.

“Vàng ròng màu xanh” cho an cư, khai thác và tích sản bền vững

Ở lớp giá trị sâu hơn, Lakeside Villas Bạch Vân còn là một tài sản lõi trong cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng, hội tụ đồng thời khả năng khai thác, tích sản và tăng trưởng dài hạn.

Nằm tại cửa ngõ của đại đô thị, đồng thời gần nhất với siêu cảng Liên Chiểu 2 tỷ USD vừa khởi công và kết nối trực tiếp với ga Kim Liên, Bạch Vân đón trọn dòng chảy giao thương, logistics và dịch chuyển cư dân chất lượng cao về khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Song hành với lợi thế vị trí là hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh mang tới vạn trải nghiệm, triệu niềm vui cho gia đình hiện đại, từ không gian vận động như Lifestyle Hub, Activa Park, chuỗi hồ cảnh quan đến Peninsula Park, Peninsula Pool, BBQ Garden và nhịp sống thương mại - dịch vụ tại Vịnh Mây, Hong Kong Hải Vân Market.

Ở quy mô toàn đại đô thị, VinWonders Hải Vân Bay - Công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm quy mô, Malibu Wellness Hub cùng hệ thống khách sạn - căn hộ dịch vụ bao quanh tạo nền tảng cho dòng cư dân và du khách ổn định quanh năm, gia tăng tiềm năng khai thác cho chủ sở hữu.

Đáng chú ý, là biệt thự song lập nhưng mức đầu tư sản phẩm này chỉ tương đương căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ - ngưỡng vào vốn hấp dẫn cho một tài sản sở hữu lâu dài trong lõi đô thị biển.

Bên cạnh đó, song lập Bạch Vân còn hội tụ những yếu tố làm nên giá trị bền vững của một tài sản truyền đời, như pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí ven biển hiếm có và nguồn cung thấp tầng ngày càng khan hiếm. Khi phần lớn bất động sản ven biển trên thị trường chỉ có thời hạn 50 năm, lợi thế sổ đỏ lâu dài tại đây trở thành một “điểm tựa giá trị” đặc biệt quan trọng.

Vị trí chiến lược cùng pháp lý sở hữu lâu dài giúp biệt thự song lập Bạch Vân lọt “mắt xanh” của giới đầu tư

Từ góc độ đầu tư, sản phẩm mở ra hai dòng tiền từ lưu trú nghỉ dưỡng, khai thác kinh doanh, đến cho thuê phục vụ dòng cư dân và chuyên gia tại đại đô thị. Song hành là tiềm năng tăng giá đến từ hạ tầng, tiến độ đại đô thị và sự khan hiếm ngày càng rõ của bất động sản thấp tầng ven biển sở hữu lâu dài.

Tiềm năng tăng trưởng của song lập Bạch Vân còn được củng cố bởi tiến độ xây dựng đang được triển khai nhanh chóng. Dự kiến 345 căn tiêu chuẩn bàn giao thô, trong đó bao gồm nhiều căn song lập, sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2026, tạo cơ sở vững chắc để khách hàng sớm an cư, khai thác hoặc đón đầu chu kỳ tăng giá theo từng cột mốc phát triển của khu vực.

Hiện, Vinhomes đang áp dụng chính sách “5 năm không lo lãi suất”, giúp bảo vệ an toàn và giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Cụ thể, lãi suất chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Sự kết hợp giữa địa thế hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài, tiềm năng khai thác đa dạng và chính sách tài chính ổn định đã định vị song lập Bạch Vân như một loại “vàng ròng màu xanh” - báu vật tích lũy giá trị và truyền đời mà giới tinh hoa không thể bỏ lỡ.

(Nguồn: Vinhomes)