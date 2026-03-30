Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái.

Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc công bố thông tin dự án. Tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh trước đây), dự án CT2 đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ (đợt 1) với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m2 có giá hơn 1,24 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất 69,8m2 có giá trên 1,38 tỷ đồng. Đây là một trong số ít dự án nhà ở xã hội mới tại Thủ đô hiện có giá dưới 20 triệu đồng/m2. Một dự án khác là nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung mở bán trong năm 2025, giá khoảng 18,4 triệu đồng/m2.

Theo thông báo, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đến hết ngày 20/3 và dự kiến ký hợp đồng mua bán từ ngày 10/4. Tòa CT2 dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Dự án khởi công từ tháng 5/2023, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4ha. Toàn khu được quy hoạch trên 4 lô đất CT1–CT4 với 9 tháp nhà, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (trừ các ngày Chủ nhật).

Dự án do CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.300m2, quy mô 196 căn hộ. Trong đó có 109 căn để bán với diện tích từ 40,4-59,4m2; 17 căn thuê mua rộng 40,4m2 và 34 căn cho thuê từ 40,4-47,4m2.

Với mức giá tạm tính 24,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 999 triệu đồng, trong khi các căn diện tích lớn hơn là gần 1,5 tỷ đồng. Phí bảo trì là 449.800 đồng/m2.

Giá thuê mua là 556.520 đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), trong khi giá thuê là 215.625 đồng/m2. Các mức giá này hiện là tạm tính và sẽ được điều chỉnh sau khi cơ quan chức năng thẩm định.

Theo kế hoạch, các hợp đồng mua bán dự kiến được ký vào tháng 6 tới. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội). Ảnh: Đ.P

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 29 triệu/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1-15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) cũng dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2. Với mức giá này, một căn hộ diện tích 70m2 có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình được xây dựng trên diện tích khoảng 9.300m2, cao 25 tầng (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ) và 1 tầng hầm.

Dự kiến, khi hoàn thành vào quý IV/2027, dự án sẽ cung cấp 440 căn hộ. Trong đó, có 365 căn nhà xã hội có diện tích từ 70-76,2m2. Số lượng nhà ở xã hội để bán gồm 255 căn, 37 căn cho thuê mua, 73 căn cho thuê, còn lại là căn hộ thương mại.

Trao đổi về tiến độ dự án, tại hội thảo về nhà ở xã hội vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, cho biết, dự án đến nay đã thi công đến tầng 13, dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 12/2026. Trong quá trình triển khai để xác định giá bán nhà ở xã hội tại dự án bị kéo dài do phải thuê đơn vị định giá bán căn hộ thương mại, sau đó thuê đơn vị thẩm tra lại giá bán căn hộ xã hội.

“Giá bán căn hộ thương mại trong dự án nhà ở xã hội khác với giá căn hộ thương mại thông thường. Nếu giá cao thì lo không bán được, nếu thấp lại rủi ro khi bị hậu kiểm”, ông Hải nói. Vị này cũng cho hay, doanh nghiệp muốn kiến nghị được nộp tiền sử dụng đất đối với 20% căn hộ thương mại và phần khối đế để có thể được kinh doanh tự do.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Chủ đầu tư là liên danh CTCP Đầu tư phát triển Thái Hà và CTCP Đô thị Nam Sơn Invest.

Dự án có tổng cộng 408 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Các căn được thiết kế đồng bộ với diện tích 70m2.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. Với mức giá này, người mua cần chi hơn 2,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án. Mức giá trên chưa bao gồm 2% phí bảo trì và 5% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.500m2, gồm một tòa nhà cao 27 tầng, một tầng tum và 3 tầng hầm kép, tương đương 5 tầng để xe. Khối đế cao 3 tầng được bố trí các tiện ích như khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người.

Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang/sắp mở bán tại Hà Nội: