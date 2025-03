Sống xanh trong lòng phố

Nằm tại phía Đông của TP Vinh, khu đô thị Eco Central Park (rộng gần 200ha) của nhà sáng lập Ecopark trở thành trung tâm mới của Nghệ An khi đón hàng nghìn cư dân về sinh sống, xây nên cộng đồng cư dân có gu, sống xanh để hưởng lợi ích của thiên nhiên đem lại.

Tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark dành gần 50 ha diện tích cho cây xanh, mặt nước, trong đó công viên hồ thiên nga rộng 10 ha và trục đại cảnh quan dài 5 km tại trung tâm. Nơi đây còn sở hữu mật độ 100 cây xanh/người, phù hợp xu hướng phát triển của thế giới lẫn đặc trưng thời tiết Vinh, Nghệ An. “Eco Central Park đang được thổi luồng sinh khí khi cư dân The Garden lần lượt nhận sổ đỏ, tòa tháp Central Park Residences được cất nóc, các tuyến đường nội khu được hoàn thiện. Chúng tôi cũng chuẩn bị bàn giao phân khu The Campus vào tháng 4 này và khởi công trường liên cấp để đáp ứng nhu cầu học tập, sống xanh của cư dân”, ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Sống Central Bay - sống xanh trong phố

Tiếp tục hành trình kiến tạo trung tâm mới phía đông TP Vinh, nhà sáng lập Ecopark vừa ra mắt phân khu Central Bay rộng 20ha, nằm tại phía Tây khu đô thị. Central Bay phát triển theo concept Live- work- play (sống- làm việc- giải trí) với tiện ích đa thế hệ, giúp cư dân sống, làm việc, thư giãn ngay trong chính chính khuôn viên nhà mình.

Live - Work - Play với tiện ích đa thế hệ

Mầm non nội khu rộng 3000m2

Với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, nhà sáng lập Ecopark dành 3000m2 cho trường mầm non nội khu. Việc bố trí Central Bay nằm kế cận trường PTLC FPT và phân khu giáo dục The Campus giúp trẻ có nhiều lựa chọn học tập văn hóa cũng như kỹ năng sáng tạo nghệ thuật. Để kích thích văn hóa đọc cho thế hệ tương lai ở thành phố học tập toàn cầu, Ecopark thiết kế vườn đọc sách giữa thiên nhiên, với nhiều bàn ghế, giá sách ngoài trời, giúp trẻ tăng khả năng tiếp thu kiến thức.

Sau giờ học, trẻ em có thể vui chơi tại công viên gia đình rộng 2800m2 để khám phá tự nhiên hay quây quần bên cha mẹ, người thân thưởng thức tiệc BBQ ngoài trời. Đây cũng là không gian để trẻ có những kỉ niệm đáng nhớ ngay bên thềm nhà.

Với người trưởng thành, nhà sáng lập Ecopark thiết kế không gian làm việc chung giữa thiên nhiên trong lành, khoáng đạt rộng 1.100m2 được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả không gian họp sáng tạo, dịch vụ F&B để phục vụ cư dân làm việc từ xa hiệu quả.

Không gian Co-working rộng 1.100m2

Thực tế, work-from-home (làm việc tại nhà) hay Work-from-anywhere (làm việc mọi nơi) đang là xu hướng, nhất là trong thế giới phẳng hiện nay và gen Z ngày càng yêu thích sự tự do, tự chủ. Không gian mở này kích thích tư duy sáng tạo, giúp công việc không còn gò bó, nhàm chán. Việc Work-from-home cũng giúp cư dân giảm thời gian di chuyển, dành thời gian cho gia đình, người thân.

Dành cho cư dân trưởng thành sau giờ làm cũng như trẻ nhỏ sau giờ học, Ecopark thiết kế không gian rèn luyện sức khỏe chủ động với sàn cao su giảm chấn, thiết bị tập luyện bằng thép không gỉ đảm bảo an toàn và tuổi thọ cao. Central Bay cũng được thiết kế khu thể thao liên hợp trung tâm gần 5000m2 gồm đường chạy bộ, đi bộ bao quanh công viên xanh và khu thể thao; sân cầu lông, pickleball, sân bóng rổ thiết kế tiêu chuẩn, khu tập yoga, thiền; trạm nước uống; khu nghỉ ngơi với hệ thống chiếu sáng thông minh giúp cư dân tập luyện vào cả sáng sớm và buổi tối.

Khu thể thao liên hợp rộng gần 5000m2

Dành cho người lớn tuổi, Central Bay thiết kế cung đường dạo bộ 5 giác quan được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết giúp người lớn đi bộ, thể dục cường độ nhẹ nhàng với những người bạn già để nâng cao sức khỏe. Tại công viên gia đình, người lớn tuổi cũng có thể thiết kế những bàn cờ để nâng cao sự minh mẫn.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản quan sát và so sánh giữa nhóm người đi dạo giữa trung tâm thành phố và môi trường thiên nhiên. Nhóm người đi dạo giữa thiên nhiên có nhịp tim chậm và ổn định hơn, mang tâm trạng tốt và ít căng thẳng hơn. Thiên nhiên chính là liệu pháp giúp mỗi người thoải mái hơn để đối diện với mọi vấn đề, mang được cảm xúc tích cực trong các mối quan hệ.

Người lớn tuổi tại Central Bay không bị bó buộc trong không gian vật lý 4 bức tường mà mỗi không gian trong từng bước đi đều kích thích vận động, được hít thở bầu không khí trong lành tương đương không khí trong rừng tự nhiên để nâng cao sức khỏe.

Theo nhà sáng lập Ecopark, mật độ cây xanh chiếm 30% diện tích; mỗi người có 30m² cây xanh, oxy trong không khí đạt 21 – 22% giúp giúp cải thiện hô hấp; hàm lượng ion âm cao: từ 2.000 – 5.000 ion/cm³, chất lượng không khí đạt chuẩn: AQI < 50;… điều này tốt cho sức khỏe người già, trẻ nhỏ vốn được coi là khó thích nghi nhanh khi thay đổi thời tiết.

Với tiện ích đa thế hệ, cư dân Central Bay dù ở độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy không gian thư giãn ngay thềm nhà với 3 tầng khối đế trung tâm thương mại, quảng trường đa năng hay khu phố ẩm thực 4.300m2 giúp cư dân có những bữa ăn vui vẻ, thay đổi không khí khi bên nhau.

