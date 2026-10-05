NHẬT BẢN - Một phụ nữ Nhật Bản gây chú ý khi sống cực kỳ tiết kiệm, chi chưa đến 200 yên (khoảng 34.000 đồng) mỗi ngày cho việc ăn uống trong suốt 15 năm để tích lũy và đầu tư bất động sản.

Chi tiêu "thắt lưng buộc bụng" khó tin

Câu chuyện của Saki Tamogami bắt đầu từ khi cô mới 19 tuổi. Khi bạn bè đồng trang lứa mải mê với thời trang và du lịch, Tamogami đã tự đặt cho mình một mục tiêu táo bạo: sở hữu 3 căn nhà trước khi bước sang tuổi 34.

Sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc tại một công ty môi giới bất động sản, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình với một nguyên tắc bất di bất dịch: "Không bao giờ mua bất cứ thứ gì nếu không được giảm giá".

Tamogami nhanh chóng nổi tiếng với lối sống tằn tiện đến mức khắc nghiệt.

Về ăn uống, cô giới hạn ngân sách cho cả ngày ở mức 200 yên (khoảng 34.000-35.000 đồng). Mỗi bữa ăn thường chỉ tốn khoảng 50 yên (hơn 8.000 đồng).

Saki Tamogami đã hoàn thành mục tiêu sở hữu 3 căn nhà ở tuổi 34 nhờ chiến lược tiết kiệm khắc nghiệt và đầu tư bất động sản thông minh. Ảnh: SCMP

Thực đơn hàng ngày của cô xoay quanh những thực phẩm rẻ nhất siêu thị như bánh mì nướng, mì udon giảm giá và củ cải. Để tiết kiệm tối đa, cô thậm chí không mua bát đĩa, mà ăn trực tiếp từ nồi nấu.

Về quần áo và đồ dùng, Tamogami không mua quần áo mới kể từ năm 19 tuổi. Cô chỉ mặc lại đồ cũ xin từ họ hàng, bạn bè, hoặc nhặt những món đồ người khác bỏ đi nhưng còn lành lặn. Toàn bộ nội thất trong nhà, từ bàn ghế, tủ lạnh đến giường, đều là đồ nhặt nhạnh hoặc xin lại.

Ngoài ra, cô còn có nguồn thu nhập "đặc biệt". Cô không uốn, nhuộm hay đến tiệm làm tóc. Khi tóc dài ra, cô tự cắt và bán cho các cơ sở làm tóc giả với giá khoảng 3.100 yên (hơn 500.000 đồng). Số tiền này đủ để trang trải chi phí thực phẩm cho nửa tháng.

Từ tiết kiệm đến đầu tư bất động sản

Điều đáng chú ý là Tamogami không chỉ tiết kiệm mà còn sử dụng khoản tiền tích lũy và nguồn vốn vay để đầu tư bất động sản.

Năm 27 tuổi, sau 8 năm đi làm, cô mua căn nhà đầu tiên tại tỉnh Saitama với giá 10 triệu yên (khoảng 1,7 tỷ đồng). Cô cho thuê các phòng trong căn nhà để tạo nguồn thu nhập và hỗ trợ chi trả khoản vay.

Hai năm sau, cô tiếp tục mua căn nhà thứ hai với giá 18 triệu yên (hơn 3 tỷ đồng). Đến năm 2019, Tamogami hoàn thành mục tiêu sở hữu 3 căn nhà khi mua bất động sản thứ ba với giá 37 triệu yên (gần 6,4 tỷ đồng).

Tổng giá mua của 3 bất động sản khoảng 65 triệu yên (hơn 11 tỷ đồng) - một con số đáng kinh ngạc đối với một nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên, mục tiêu tích lũy tài sản của Tamogami không đơn thuần xuất phát từ mong muốn sở hữu bất động sản. Sự thật lại cảm động hơn thế.

Việc cô mua 3 căn nhà không phải để tận hưởng cuộc sống xa hoa, mà xuất phát từ ước mơ mở một trung tâm cứu hộ mèo hoang.

Khi còn trẻ, Tamogami từng nhận nuôi một chú mèo hoang đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Sau khi chú mèo qua đời, cô quyết tâm làm điều gì đó để giúp đỡ những con mèo lang thang khác.

Cô biến tầng trệt của căn nhà thứ 3 thành quán cà phê mèo mang tên Café Yuunagi - nơi cô cưu mang, chăm sóc mèo hoang và tìm chủ mới cho chúng.

Đáng chú ý, trong khi chi tiêu cho bản thân cực kỳ tiết kiệm, Tamogami lại rất hào phóng với lũ mèo: cô mua thức ăn ngon, sắm sửa đồ chơi và không tiếc tiền đầu tư cho "những đứa con bốn chân" của mình.

Câu chuyện của Tamogami gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bên khen ngợi tinh thần kỷ luật thép và ý chí kiên định để đạt được mục tiêu. Họ xem cô là biểu tượng của sự tự lực và quản lý tài chính cá nhân xuất sắc.

Một số ý kiến lo ngại chế độ ăn quá tiết kiệm có thể không bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài. Họ cũng đặt câu hỏi liệu việc tước đi những trải nghiệm thụ hưởng vật chất của tuổi thanh xuân có thực sự đáng giá.

Dù vậy, Tamogami khẳng định cô cảm thấy thoải mái và tìm thấy niềm vui lớn nhất khi chứng kiến con số trong tài khoản ngân hàng tăng lên.

Cô chia sẻ một triết lý sống đáng suy ngẫm: "Hãy dành tiền bạc và năng lượng cho những điều bạn thực sự yêu thích. Tôi nghĩ đó mới là cách sống có trách nhiệm với bản thân".

Hiện tại, dù có thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê bất động sản nhưng Tamogami vẫn tiếp tục duy trì thói quen chi tiêu giản dị và có kế hoạch mở rộng danh mục bất động sản của mình.

Theo: South China Morning Post, Market Realist, News18, CNA Lifestyle