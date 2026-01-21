Chi tiêu Tết: Thực tế và tính toán hơn

Theo ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ, chợ truyền thống và trung tâm thương mại, sức mua Tết năm nay vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng không còn bùng nổ như những năm trước. Người tiêu dùng ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, đồ dùng gia đình, trong khi các sản phẩm xa xỉ, không thực sự cần thiết có xu hướng tiêu thụ chậm hơn.

Nhiều người hiện nay có xu hướng cân nhắc cẩn trọng và kỹ lưỡng hơn khi chi tiêu, mua sắm, đặc biệt trong dịp cận Tết năm nay. Ảnh minh họa

Thay vì mua sắm theo cảm xúc, người tiêu dùng so sánh giá kỹ hơn, tận dụng các chương trình khuyến mại và hạn chế chi tiêu cho những khoản mang tính phô trương. Tết vẫn là dịp sum vầy, nhưng không nhất thiết phải gắn liền với chi tiêu quá tay.

Từ mua sắm sang tích lũy: Sự dịch chuyển trong tư duy tài chính

Điểm đáng chú ý là song song với xu hướng chi tiêu thông minh, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tích lũy tài chính dịp cuối năm. Trong bối cảnh thu nhập chưa hoàn toàn phục hồi như kỳ vọng, việc giữ tiền an toàn và có kế hoạch cho năm mới được xem là ưu tiên hàng đầu.

Thay vì dồn toàn bộ tiền thưởng, tiền nhàn rỗi cho mua sắm ngắn hạn, người dân có xu hướng trích một phần để gửi tiết kiệm, tạo nền tảng tài chính ổn định Với nhiều người, đây vừa là cách bảo toàn tài sản, vừa mang ý nghĩa “lấy lộc đầu năm”, gửi gắm kỳ vọng cho một năm thuận lợi hơn về tài chính.

HDBank và chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú" - cơ hội trúng 3 tỷ đồng

Nắm bắt tâm lý người dân vừa muốn bảo toàn tài sản trước những biến động kinh tế, vừa khao khát có một sự bứt phá tài chính để "khai xuân đại cát", HDBank triển khai chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú" với giải thưởng cao nhất là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

Từ nay đến ngày 28/02/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

3 Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026) bao gồm:

- 3 Giải Đặc Biệt: Xe SH 125i ​

- 3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

- 9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra

- 15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture

- 60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

- Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến ngày 12/03/2026):

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.

Đến nay, chương trình đã tổ chức 2 đợt quay số trúng thưởng đợt 1 và 2. Theo đó, 160 khách hàng đã trúng thưởng. Trong đó, có 2 khách hàng may mắn nhận được giải thưởng là xe SH 125i.

Vẫn còn 2 đợt quay số may mắn, diễn ra vào ngày 12/2 và 12/03. Cơ hội trúng thưởng của khách hàng vẫn còn nhiều, đặc biệt là giải thưởng cao nhất - Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Anh Minh Quân (28 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Mình vừa gửi 50 triệu đồng thưởng Tết vào HDBank. Lãi suất hiện tại rất ổn định, nhưng điều mình hào hứng nhất là nhận được các mã số dự thưởng tham gia chương trình Tiết kiệm Tỷ Phú. Gửi tiền vào đây, mình vừa giữ được tiền không bị tiêu lạm vào, vừa có cơ hội trúng giải Tỷ phú. Biết đâu may mắn mỉm cười, năm mới lại có một cơ đồ mới”.[2]

Việc người dân ưu tiên gửi tiết kiệm tại các ngân hàng uy tín như HDBank thay vì mua sắm xa xỉ cho thấy sự trưởng thành trong tư duy tài chính của người Việt. Trong một nền kinh tế biến động, sở hữu một khoản tiền mặt dự phòng cùng cơ hội gia tăng tài sản đột biến là chiến lược thông minh nhất.

Niềm vui mua sắm có thể qua đi nhanh chóng, nhưng một sổ tiết kiệm an toàn tại HDBank cùng cơ hội trở thành “Tỷ phú” chính là tấm thẻ bảo hiểm cho một năm mới may mắn, hanh thông.

Vĩnh Phú