Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 22/4, tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, nhiều ngôi nhà xuất hiện vết nứt lớn, nền sụt lún, tường nghiêng đổ. Các công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh, sân vườn cũng hư hại nặng. Lối đi ven sông xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, tiềm ẩn thêm nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Dãy nhà dân trong khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Nhà ông Đỗ Công Hà ở khu Phú Hà đã bị hỏng toàn bộ phần nửa phía sau (gồm bếp và công trình phụ) chỉ trong một ngày.

Ông Hà cho biết, hiện tượng sạt lở tại khu vực này đã xuất hiện từ khoảng một tháng trước, song những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng nhanh cả về mức độ lẫn phạm vi ảnh hưởng.

Gia đình ông Đỗ Công Hà bị sụt lún làm hỏng toàn bộ phần bếp và công trình phụ. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Hà, từ khoảng 18h hôm qua (21/4), tình trạng sạt lở diễn ra mạnh, gây sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nhà ở và hạ tầng khu vực.

Cũng trong tình cảnh như gia đình ông Hà, ông Nguyễn Văn Tới cho biết, chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ phần sau nhà, bếp và công trình phụ bị hư hỏng nặng nề. Nền nhà sụt lún, tường nứt toác, phần trước ngôi nhà hiện chênh vênh trên nền đất không còn vững chắc.

"Gần như một nửa ngôi nhà của tôi đã bị hư hỏng hoàn toàn chỉ trong một ngày. Hiện tại, gia đình tôi cũng như các hộ dân trong khu đã di dời và chờ đợi sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương", ông Tới nói.

Đáng chú ý, hiện tại, mực nước sông Thao đang ở mức thấp nhưng tình trạng sạt lở, sụt lún vẫn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều người dân ở đây bất ngờ khi sự cố xảy ra vào đúng mùa nước cạn, thời điểm mà người dân ven sông vốn coi là an toàn nhất trong năm.

Theo đánh giá ban đầu của UBND phường Phong Châu, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 11 hộ dân nhưng nguy cơ có thể lan rộng đến hàng chục hộ khác. Chiều dài đoạn sạt lở ước tính hơn 600 mét, với nhiều điểm sụt lún sâu, có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Trước những diễn biến phức tạp của sạt lở, ngay trong đêm 21/4, phường Phong Châu đã huy động các lực lượng tại chỗ trực 24/24 giờ tại hiện trường và khẩn trương triển khai phương án di dời khẩn cấp 11 hộ dân đến nơi an toàn.

Đến sáng 22/4, các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân thu dọn, vận chuyển tài sản, đồng thời, giám sát chặt chẽ khu vực sạt lở.

Ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư phường Phong Châu cho biết, bên cạnh các giải pháp khẩn cấp trước mắt, về lâu dài địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp kỹ thuật, sớm ổn định tình hình, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số hình ảnh sạt lở, sụt lún khiến 11 hộ dân ở Phú Thọ phải di dời khẩn cấp:

Mặc dù nước sông Thao đang trong mùa cạn nhưng tình trạng sạt lở, sụt lún lại diễn biến phức tạp tại khu vực phường Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Mái nhà đổ vỡ, khu vực bếp, công trình phụ của gia đình ông Đỗ Công Hà bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Đức Hoàng

Tường tại khu vực bếp của gia đình ông Nguyễn Văn Tới bị 'xé toạc'. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều căn nhà tại khu Phú Hà bị sụt lún 50 - 70 cm. Ảnh: Đức Hoàng

Một căn nhà tường bị nghiêng, đứt gãy gần như không thể tiếp tục sử dụng. Ảnh: Đức Hoàng

Chính quyền phường Phong Châu căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Đức Hoàng

Các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Đức Hoàng