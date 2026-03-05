Tuyến kè ven biển Hải Tiến đi qua hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, được UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Công trình có vai trò chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ tuyến đường ven biển phục vụ phát triển du lịch.

Tuy nhiên, sau các đợt mưa bão, đặc biệt là bão số 5 và số 10 trong năm 2025, nhiều đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng nặng nề.

Đoạn bờ kè ở xã Hoằng Tiến đã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Lê Dương

Mặt đường nhựa sau khi bị sóng biển đánh tan nát. Ảnh: Lê Dương

Bờ kè cũng là tuyến đường ven biển phục vụ phát triển du lịch. Ảnh: Lê Dương

Ghi nhận tại hiện trường ngày 4/3 cho thấy, hàng loạt khối bê tông bị sóng biển bẻ gãy, nằm ngổn ngang dưới chân kè. Mặt kè nứt toác, nham nhở, có nơi mái kè sụt lún, tạo thành hố sâu.

Đáng lo ngại, sau khi mái kè bị hạ thấp, nước biển tràn ngầm vào, rút cát nền dưới lòng đường ven biển, khiến nhiều vị trí bị sụt lún, lộ rõ chân mố trụ. Một số điểm bị sóng đánh trực diện, moi cát trong thân kè và nền đường ra ngoài, làm rỗng kết cấu phía dưới, đe dọa an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều cột đèn chiếu sáng, cây xanh và công trình trang trí cảnh quan ven biển cũng bị gãy đổ, xiêu vẹo. Các vị trí sạt lở có dấu hiệu phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường giao thông ven biển - tuyến đường gắn liền với hệ thống kè, khiến các hạng mục phụ trợ hư hỏng nghiêm trọng.

Đoạn kè thuộc xã Hoằng Thanh được xem là khu vực đẹp nhất của bãi biển Hải Tiến cũng bị hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo cho người dân và du khách không được lại gần. Ảnh: Lê Dương

Bờ kè bị sụt lún sâu hơn 2m. Ảnh: Lê Dương

Hàng dừa cũng bị đổ nghiêng ngả. Ảnh: Lê Dương

Trước diễn biến phức tạp, trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong khu vực bị ảnh hưởng.

Để sớm khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển, trong tháng 2 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã đi kiểm tra và giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Theo lãnh đạo Sở NN-MT, khu vực công trình bị hư hỏng trên đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư. Hiện tỉnh giao lập đề xuất chủ trương đầu tư và sẽ triển khai sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Sở VH-TTDL Thanh Hóa cho biết, trong những năm qua, du lịch biển Hải Tiến phát triển rất tốt, đón cả triệu lượt khách đến tham quan, tắm mát. Ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 khiến nhiều tuyến kè và đường ven biển bị hư hỏng, sụt lún. Trước mắt, trong mùa du lịch sắp tới, Sở sẽ chỉ đạo địa phương tập trung dọn dẹp, gia cố tạm thời, cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.