Mô hình "Fast Casual" giúp đặt món nhanh chóng, phục vụ linh hoạt

Trong cuộc sống hiện đại, việc giữ lối sống lành mạnh không dễ dàng, đặc biệt với những người bận rộn, ít có thời gian nấu nướng hoặc chuẩn bị bữa ăn chỉn chu. Chính vì thế, nhiều người đành chấp nhận đánh đổi bằng những bữa ăn nhanh tạm bợ, thiếu dinh dưỡng, hoặc ăn ngon nhưng lại không tốt cho sức khỏe.

Soumaki đã Việt hóa mô hình “fast casual" là một xu hướng ẩm thực đang rất thịnh hành trên thế giới, nơi thực khách có thể thưởng thức món ăn chất lượng cao, tươi ngon nhưng vẫn được phục vụ nhanh chóng. Giúp người tiêu dùng thông minh, đặc biệt là các gia đình trẻ và giới văn phòng, dễ dàng duy trì một lối sống lành mạnh.

Món ăn tại Soumaki đầy đủ đạm, tinh bột tốt đến chất xơ, phù hợp dinh dưỡng khách hàng.

Cho dù bạn đang tìm kiếm bữa trưa healthy ở văn phòng, cần một bữa ăn tiện lợi khi về nhà muộn hay đang theo đuổi chế độ eat clean, tăng cơ, giữ dáng. Soumaki luôn sẵn sàng với mô hình phục vụ tại chỗ, mang đi và giao hàng tận nơi chỉ trong vài phút. Tất cả món ăn đều được tính toán đầy đủ thành phần dinh dưỡng (calories, protein, fat, carb), phù hợp mọi mục tiêu sức khỏe.

Thay vì tuân theo một thực đơn cứng nhắc, Soumaki khuyến khích mỗi khách hàng trở thành người nghệ sĩ của chính bữa ăn mình. Bạn có thể chọn từ thực đơn có sẵn hoặc tự thiết kế tô ăn của riêng mình với hơn 60 nguyên liệu: protein cao cấp (ức gà, bò, cá hồi...), tinh bột tốt, rau củ hữu cơ và các loại xốt độc đáo.

Nghệ thuật cân bằng: Khi hương vị, dinh dưỡng song hành

“Làm thế nào để món ăn healthy không còn dán mác nhạt nhẽo?”, đây là câu hỏi mà Soumaki đã giải đáp bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa khoa học dinh dưỡng và nghệ thuật ẩm thực.

Soumaki sử dụng phương pháp nấu chậm nấu chậm chân không (sous-vide), một kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi tại các nhà hàng cao cấp. Phương pháp này giúp giữ trọn vẹn tới 90% dưỡng chất và hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Kết quả là những miếng thịt gà, cá hay bò đều mềm mọng, đậm đà mà không cần dùng đến dầu mỡ. Đây là sự khác biệt mà khách hàng có thể cảm nhận ngay từ miếng đầu tiên.

Món đặc biệt dành riêng cho nhóm bạn, gia đình muốn đặt tiệc nhanh gọn. Các món đạm được chế biến bằng phương pháp nấu chậm chân không.

Bí quyết để chinh phục vị giác người Việt nằm ở những loại sốt đặc trưng. Hiểu rằng một món ăn dù healthy đến đâu cũng cần phải ngon, đội ngũ Soumaki đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển 12 loại sốt thủ công mang lại hương vị đậm đà như sốt cay Thái, tương mật ong, sốt pesto, sốt mè Nhật, v.v…

Hành trình kiến tạo mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm

Soumaki không chỉ cung cấp bữa ăn tốt cho sức khỏe, mà còn muốn đồng hành cùng bạn trong hành trình thay đổi thói quen ăn uống: từ vội vàng, ăn nhanh cho xong bữa, chuyển thành một trải nghiệm có ý thức. Khi hiểu hơn về thực phẩm mình dùng, bạn cũng hiểu rõ hơn về nhu cầu cơ thể mình mỗi ngày.

Món ăn Soumaki được đóng gói tiện lợi, phù hợp cho dân văn phòng, những người làm việc bận rộn.

Soumaki hiện có 3 chi nhánh tại các khu vực trung tâm TP.HCM: 42 Lý Tự Trọng (Quận 1), 88 Phan Văn Nghị (Phú Mỹ Hưng, Quận 7) và 250 Nguyễn Văn Hưởng (Thảo Điền, Quận 2). Với không gian hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mỗi chi nhánh đều hướng tới việc truyền cảm hứng ăn lành mạnh một cách dễ dàng và được khách hàng yêu thích.

