Thành tựu này minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững: đặt con người làm trọng tâm và ứng dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm nhân viên.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Spartronics Việt Nam khi công ty tiếp tục được HR Asia trao tặng danh hiệu Best Companies to Work for in Asia và đồng thời được vinh danh ở hạng mục đặc biệt Tech Empowerment.

Hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Spartronics là thành viên của mạng lưới toàn cầu cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử cho các lĩnh vực hàng không vũ trụ, thiết bị y tế và công nghiệp. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, công ty kiên định với triết lý: con người phù hợp chính là tài sản quý giá nhất và cũng là khoản đầu tư mang tính chiến lược.

Văn hóa và con người - nền tảng vững chắc

Theo đại diện Spartronics, doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên tinh thần minh bạch, tôn trọng và hợp tác. Công ty liên tục triển khai các chương trình gắn kết, đào tạo, phát triển kỹ năng, cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nhân viên được khuyến khích phát huy tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, đồng thời cảm nhận rõ giá trị của bản thân trong tổ chức.

Công nghệ vì con người

Giải thưởng Tech Empowerment là sự ghi nhận cho nỗ lực chuyển đổi số của Spartronics. Doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ vào các nền tảng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm nhân viên. Từ hệ thống đào tạo trực tuyến, công cụ giao tiếp nội bộ, đến dây chuyền sản xuất hiện đại, tất cả đều hướng đến mục tiêu: giúp nhân viên làm việc thông minh hơn, an toàn hơn và hứng khởi hơn mỗi ngày.

Khẳng định vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu

Việc đồng thời nhận hai giải thưởng tại HR Asia 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Spartronics Việt Nam là một trong những môi trường làm việc hấp dẫn nhất, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn: đặt con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm đòn bẩy cho sự phát triển bền vững.

“Trong chặng đường sắp tới, Spartronics cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, văn hóa và công nghệ, hướng đến mục tiêu kiến tạo một nơi làm việc hạnh phúc, gắn kết và sáng tạo hơn nữa cho toàn thể nhân viên”, đại diện Spartronics cho hay.

Bích Đào