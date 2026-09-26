Khi tiếng Anh trở thành công cụ để trẻ thể hiện mình

Trở lại mùa thứ 7, Speak Up 2026 do ILA tổ chức lần đầu tiên mở rộng quy mô ra khu vực, thu hút sự tham gia của các thí sinh quốc tế. Không chỉ là một cuộc thi ngôn ngữ, Speak Up kết hợp tiếng Anh và tài năng, để mỗi học sinh có thể mang câu chuyện, đam mê và dấu ấn riêng lên sân khấu qua thuyết trình, kể chuyện, nghệ thuật và nhiều hình thức thể hiện khác.

Sau 6 mùa giải, Speak Up 2026 mở ra một trải nghiệm mới khi học sinh được giao lưu với bạn bè có nền tảng văn hóa và góc nhìn đa dạng. Tiếng Anh vì thế không chỉ là nội dung dự thi mà trở thành công cụ để các em lắng nghe, trao đổi và kết nối.

Speak Up - sân chơi để học sinh tự tin thể hiện tiếng Anh và tài năng.

Đồng hành cùng hành trình đó là các cố vấn trong lĩnh vực học thuật và biểu diễn. Các chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học hàng đầu như Harvard, Yale, Cornell… mang đến những góc nhìn đa chiều, giúp thí sinh phát triển tư duy, cách xây dựng, trình bày quan điểm về những chủ đề mang tính thời sự bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi và kiện tướng dancesport Phan Hiển, với kinh nghiệm thi đấu và làm giám khảo tại nhiều cuộc thi quốc tế, sẽ đồng hành cùng thí sinh trong phần thi tài năng. Từ cách xây dựng phần trình diễn, làm chủ sân khấu đến kiểm soát tâm lý trước đám đông, những kinh nghiệm thực tế của cặp đôi sẽ giúp các em tự tin hơn khi thể hiện tài năng và dấu ấn riêng.

Học sinh thể hiện tư duy, quan điểm và bản lĩnh bằng tiếng Anh tại Speak Up.

Vượt qua giới hạn điểm số, hướng tới năng lực thực tế

Một bài kiểm tra có thể đánh giá từ vựng, ngữ pháp hay khả năng đọc hiểu. Nhưng đứng trước một chủ đề mới, bảo vệ quan điểm hay xử lý một tình huống bất ngờ, trẻ cần nhiều hơn một đáp án đúng. Speak Up tạo cơ hội để cha mẹ nhìn thấy những năng lực ấy qua cách con thực sự sử dụng tiếng Anh.

Sử dụng tiếng Anh để trình bày và bảo vệ quan điểm: Trước những chủ đề mang tính thời đại, trẻ học cách tổ chức ý tưởng, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và xây dựng lập luận thuyết phục bằng tiếng Anh.

Kỹ năng thuyết phục và diễn thuyết trước công chúng: Trẻ không chỉ nói đúng, mà còn học cách truyền tải thông điệp rõ ràng, thu hút người nghe và làm chủ phần trình bày.

Sự tự tin và bản lĩnh trước thử thách: Sân khấu không có đáp án mẫu và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như chuẩn bị. Trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, giữ bình tĩnh và ứng biến trước những tình huống bất ngờ.

Khả năng kết nối trong môi trường đa văn hóa: Khi giao lưu với bạn bè quốc tế, trẻ được lắng nghe những góc nhìn khác nhau và dùng tiếng Anh để trao đổi, thấu hiểu và kết nối.

Ba vòng thử thách để trẻ thể hiện năng lực

Tài năng và dấu ấn riêng của mỗi thí sinh được tỏa sáng trên sân khấu Speak Up.

Speak Up 2026 thiết kế 3 vòng thi nối tiếp với độ khó tăng dần, chia thành hai bảng đấu Super Juniors (8-11 tuổi) và Smart Teens (12-15 tuổi).

Vòng Sơ khảo - The Borderless Voice diễn ra từ 25/8 đến 4/10/2026. Thí sinh nộp 1 video dài tối đa 6 phút giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng cá nhân bằng tiếng Anh. Đây là bước khởi đầu để con tự tin phác họa dấu ấn riêng.

Vòng Bán kết - The World Star dự kiến diễn ra ngày 21-22/11/2026 tại TP.HCM: Top 60 thí sinh xuất sắc (thí sinh quốc tế thi đấu trực tuyến) bước vào bài thuyết trình về các bài toán thực tiễn cuộc sống kết hợp trình diễn tài năng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Vòng Chung kết - The Grand Celebration diễn ra ngày 9/1/2027 tại TP.HCM. Top 8 thí sinh xuất sắc nhất của hai bảng sẽ trải qua những thử thách đầy kịch tính.

Qua mỗi vòng, giá trị không chỉ nằm ở việc trẻ tiến được bao xa, mà còn ở những gì trẻ khám phá về khả năng của chính mình trong quá trình thử sức.

Khi nỗ lực và tài năng của trẻ được ghi nhận

Speak Up 2026 mở rộng sân chơi để học sinh giao lưu và thể hiện năng lực ở quy mô đa quốc gia.

ILA Việt Nam đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho giải thưởng và công tác tổ chức Speak Up 2026. Quán quân bảng Smart Teens nhận chuyến du học hè tại Vương quốc Anh; Quán quân bảng Super Juniors nhận chuyến du học hè liên quốc gia Singapore và Malaysia. Các giải Nhì, Ba và Triển vọng nhận iPad, tai nghe JBL, các suất du học hè nội địa cùng nhiều học bổng và chứng nhận tham dự từ ILA.

Bên cạnh giải thưởng, Speak Up còn mang đến cho trẻ cơ hội đưa tiếng Anh, tư duy, kỹ năng và đam mê vào những thử thách thực tế để khám phá tiềm năng của chính mình.

Cổng đăng ký Speak Up 2026 mở đến hết ngày 4/10/2026.

Đăng ký tại: https://tinyurl.com/Speak-Up-2026-2

(Nguồn: ILA Việt Nam)