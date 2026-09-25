Trong hai ngày 22 và 23/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) phối hợp cùng Chương trình Học bổng INTENSE và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức chuỗi "Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2026" tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành công nghệ chiến lược.

Sinh viên tìm hiểu thông tin về chương trình học bổng INTENSE tại Hà Nội. Ảnh: Thủy Tiên

Theo thông tin công bố, trong kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2026, đã có 188 sinh viên Việt Nam chính thức được trao học bổng INTENSE.

Số lượng ứng viên được lựa chọn phản ánh nhu cầu học tập ngày càng lớn của người trẻ trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông (NIC), khẳng định giáo dục và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng đối với tương lai của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao và STEM ngày càng gia tăng.

"Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Chính phủ, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông cho hay.

Nhằm hiện thực hóa định hướng này, chương trình năm nay quy tụ 8 trường đại học hàng đầu Đài Loan như NTUST, Long Hoa, Côn Sản, Trung Chính, Đại Diệp, Đài Cương, Triều Dương và Minh Tân. Các cơ sở đào tạo này mang đến những chương trình gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp công nghệ cao.

Về phía cơ sở đào tạo trong nước, đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết đơn vị đang tích cực chuyển dịch sang mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, mở rộng quy mô đào tạo các mảng AI, cơ điện tử, tự động hóa và bán dẫn để kết nối hiệu quả với các chương trình quốc tế như INTENSE.

Học bổng INTENSE triển khai từ năm 2025 tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa NIC và INTENSE đã được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động như thiết lập văn phòng đại diện INTENSE tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) và NIC, tổ chức các diễn đàn kết nối đại học hai bên nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên Việt Nam.