Nguồn tin của Financial Times tiết lộ vào đầu tháng 6, Spotify sẽ tăng giá khoảng 1 EUR đối với các thuê bao cá nhân tại châu Âu, Mỹ Latinh. Spotify không tăng giá tại Mỹ, thị trường lớn nhất của mình.

Spotify đứng đầu thị trường nghe nhạc trực tuyến, theo Statista. Ảnh: octavio

Từ lâu, các quan chức trong ngành công nghiệp âm nhạc đã vận động để Spotify, Apple Music và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác tăng giá dịch vụ. Lý do là mức tăng giá chậm hơn so với lạm phát và giá cũng rẻ hơn so với các nền tảng xem video trực tuyến như Netflix.

Ngay cả sau khi tăng giá gần đây, một thuê bao Spotify tại Mỹ vẫn chỉ có giá 11,99 USD/tháng. 14 năm trước, khi Spotify có mặt tại Mỹ, giá cước là 9,99 USD/tháng.

Spotify âm thầm tăng giá tại một số nước, bao gồm Hà Lan và Luxembourg, trong những tuần qua.

Động thái của Spotify diễn ra trong lúc ngành công nghiệp âm nhạc bắt đầu tăng trưởng chậm lại. Theo IFPI, tăng trưởng doanh thu toàn cầu giảm một nửa vào năm 2024.

Các công ty âm nhạc đang hướng đến mô hình “Streaming 2.0”, giới thiệu các phiên bản đắt tiền hơn của dịch vụ cung cấp. Theo đó, các nền tảng streaming như Spotify cân nhắc thu phí cao hơn để nghe nhạc sớm hơn người khác. Đối tượng mục tiêu là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, người dùng có cơ hội mua vé ca nhạc trước người khác nếu đăng ký gói siêu cao cấp, theo nguồn tin.

Financial Times từng đưa tin Spotify đang xem xét gói siêu cao cấp, đắt hơn 6 USD/tháng tại Mỹ.

Apple, Amazon, YouTube cũng đang chuẩn bị cho các gói nghe nhạc cao cấp của riêng mình.

Giới quan sát hoài nghi về phản ứng của người tiêu dùng, vốn đã quen với việc nghe tất cả âm nhạc trên thế giới với giá khoảng 10 USD/tháng suốt thập kỷ qua.

(Theo FT)