Kết nối người lao động với cơ hội việc làm phù hợp

Trong quá trình tìm kiếm việc làm, người lao động thường cân nhắc nhiều yếu tố như tính chất công việc, địa điểm làm việc, thu nhập, thời gian làm việc hay các chế độ liên quan…

Đặc biệt, với những người mong muốn tìm việc gần nơi sinh sống, việc hiểu rõ thông tin tuyển dụng tại địa phương và yêu cầu của từng vị trí là cơ sở quan trọng để đưa ra lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những thông tin này hoặc được giải đáp trực tiếp các thắc mắc trước khi ứng tuyển.

Chương trình “Tuyển dụng nhân viên vận hành toàn quốc” mang đến cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cho người lao động địa phương.

Hiểu được những khó khăn của người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm, SPX triển khai chương trình “Tuyển dụng nhân viên vận hành toàn quốc” với 24 điểm tư vấn trực tiếp tại 6 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, TP.HCM (Bình Dương cũ), Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An và Tây Ninh (Long An cũ). Các vị trí tuyển dụng đa dạng từ nhân viên kho phân loại, nhân viên trạm giao nhận, nhân viên kinh doanh, nhân viên tuyển dụng cho đến đội ngũ giao nhận.

Tại các điểm tư vấn, người lao động có thể tìm hiểu thông tin những vị trí đang tuyển dụng và trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân sự SPX về yêu cầu công việc, thu nhập, địa điểm, thời gian làm việc cùng các chính sách phúc lợi liên quan. Trên cơ sở đó, mỗi ứng viên tự cân nhắc và lựa chọn vị trí đáp ứng nhu cầu, điều kiện cá nhân. Sau khi xác định công việc mong muốn, ứng viên được hướng dẫn đăng ký thông tin ngay tại điểm tư vấn cùng các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng, từ phỏng vấn đến nhận việc.

Nhờ vậy, thông qua chương trình, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng của SPX, từ đó chủ động, an tâm hơn trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp, từng bước đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống lâu dài.

Chị Hoàng Yên (26 tuổi, Hưng Yên), một trong những ứng viên tham gia chương trình chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình qua Fanpage Tuyển Dụng SPX Express và thấy địa điểm làm việc gần nhà nên đã đến booth để tìm hiểu. Các bạn SPX tư vấn khá chi tiết, dễ hiểu về các vị trí tuyển dụng. Khi được nghe giải thích về tính chất công việc, mức lương và thời gian làm việc rõ ràng, tôi quyết định nộp đơn vào vị trí nhân viên kho phân loại.

Các bước đăng ký cũng đơn giản, có nhân viên hướng dẫn cụ thể nên tôi không gặp khó khăn gì. Ngoài ra, đây là kênh tuyển dụng chính thức của SPX nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nộp đơn. Tôi hy vọng lần này sẽ tìm được công việc phù hợp, có thu nhập ổn định để chăm lo cho bản thân và gia đình.”

Người lao động được tiếp cận các thông tin về vị trí tuyển dụng, tính chất công việc và các chính sách phúc lợi liên quan khi đến tham gia chương trình của SPX.

Mở rộng khả năng tiếp cận, phát huy nguồn nhân lực địa phương

Hoạt động triển khai các điểm tư vấn trực tiếp của chương trình “Tuyển dụng nhân viên vận hành toàn quốc” còn cho thấy nỗ lực của SPX trong việc đa dạng hóa các kênh tuyển dụng, mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm lao động với điều kiện và thói quen tìm việc khác nhau. Theo đó, các điểm tư vấn được bố trí tại những khu vực đông dân cư, thuận tiện đi lại, tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tìm hiểu thông tin tuyển dụng chi tiết, nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ nhân sự SPX và ứng tuyển tại chỗ.

Chia sẻ về hình thức điểm tư vấn trực tiếp này, anh Minh Hưng (45 tuổi, Tây Ninh) cho biết: “Thời gian này tôi cũng đang muốn tìm được một công việc phù hợp thì tình cờ thấy điểm tư vấn tuyển dụng của SPX tại khu chợ gần nhà nên ghé vào hỏi thông tin. Tại đây, tôi được nhân viên tuyển dụng trực tiếp tư vấn chi tiết công việc từ yêu cầu, thu nhập đến giờ giấc làm việc hay những điều còn băn khoăn. Các bạn còn hướng dẫn tôi đăng ký ứng tuyển từng bước, thao tác cũng đơn giản, dễ hiểu. Tôi thấy hình thức tư vấn này khá thuận tiện, nhất là với những người muốn tìm việc tại địa phương nhưng chưa rành về việc ứng tuyển ở trên mạng như tôi.”

Chương trình cho thấy nỗ lực của SPX trong việc mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm lao động khác nhau.

Chương trình cũng là một phần trong định hướng dài hạn của SPX nhằm phát triển nguồn nhân lực gắn với đặc thù từng địa phương, tăng cường kết nối nhu cầu tuyển dụng với lực lượng lao động tại chỗ, qua đó củng cố đội ngũ nhân sự cho hoạt động vận hành cũng như thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng tại khu vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Bên cạnh hoạt động điểm tư vấn trực tiếp, người lao động trên toàn quốc cũng có thể tham khảo các vị trí đang tuyển dụng tại SPX, thông tin chi tiết và đăng ký hồ sơ ứng tuyển trực tuyến thông qua trang tuyển dụng chính thức của SPX tại https://spx.vn/lp/spx-tuyen-dung/.

(Nguồn: SPX Express)