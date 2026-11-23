TPHCM

Chiều 23/11, tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa, TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức buổi họp mặt, khởi động công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động. Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái cùng đông đảo công nhân, người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao biểu trưng tặng vé máy bay, tàu, xe cho công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại buổi lễ, 300 đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp 1 triệu đồng mỗi người cùng phần quà trị giá 350.000 đồng, tổng kinh phí đợt đầu là 405 triệu đồng. Ngoài ra, công nhân tham dự còn được tặng quà trực tiếp và tiếp cận phiếu ưu đãi điện tử qua hai nền tảng hello.hochiminhcity.gov.vn và songdong.hochiminhcity.gov.vn để mua sắm, tiêu dùng, trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn dịp cuối năm. Các hoạt động triển khai từ sớm với phương châm chủ động, thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng nhằm giúp người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và sum họp gia đình.

Theo ông Quang, dịp Tết năm nay, công đoàn thành phố tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường đối thoại, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn cơ sở nắm tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập; đối thoại, thương lượng để đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng, thời gian chi trả và thông báo lịch nghỉ Tết sớm. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các cấp công đoàn chủ động vận động doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12/2026 để người lao động có thêm tài chính mua sắm, đặt vé về quê.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi, tận tay trao quà Tết, bao lì xì động viên công nhân, người lao động tại buổi họp mặt chiều 23/11. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thứ hai, chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, người lao động. Theo kế hoạch, LĐLĐ TPHCM dự kiến hỗ trợ 370.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 370 tỷ đồng, mức 1 triệu đồng mỗi người, chi trả bằng hình thức chuyển khoản. Bên cạnh đó, công đoàn thành phố hỗ trợ 7.500 vé xe, vé tàu, vé máy bay để người lao động về quê đón Tết; tổ chức 6 phiên chợ Tết tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, dự kiến phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân mua hàng thiết yếu với giá phù hợp.

Thứ ba, chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe. Các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho người lao động ở lại thành phố đón Tết. Trong đó, chương trình “Tự hào công nhân Thành phố Bác” dự kiến tổ chức cho 10.000 công nhân không về quê tham quan các di tích, cảnh quan của thành phố. Song song đó là chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

Đông đảo công nhân, người lao động (trong đó có những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật) tham dự buổi họp mặt chăm lo Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: Tuấn Kiệt

Niềm vui của các công nhân khi nhận bao lì xì và phiếu ưu đãi mua sắm tại chương trình. Ảnh: Tuấn Kiệt

LĐLĐ TPHCM cũng yêu cầu các cấp công đoàn bám sát cơ sở, rà soát kỹ từng trường hợp để ưu tiên người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm công khai, đúng đối tượng và kịp thời.

Về phía doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đề nghị tiếp tục cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết và tạo điều kiện cho công nhân về quê, trở lại làm việc an toàn, thuận lợi.