Chiều 16/7, Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia Hòa Khánh 2026 với chủ đề “Đầu tư khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - quốc tế" diễn ra tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu cho rằng, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính và logistics của khu vực.

Để đạt mục tiêu đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phải trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Bửu, mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế là hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, giá trị của diễn đàn không nằm ở số lượng văn bản được ký kết, mà phải được đo bằng kết quả mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, chỉ ra 3 thách thức lớn mà phần lớn nhà sáng lập cần có giải pháp tháo gỡ.

Thứ nhất, thách thức giữa ý tưởng và nhu cầu thị trường. Thực tế, nhiều người trẻ có ý tưởng, năng lực công nghệ và khát vọng tạo ra sản phẩm mới, nhưng chưa xác định rõ khách hàng thực sự cần gì và sẵn sàng trả tiền cho vấn đề nào.

Thách thức thứ hai nằm giữa tri thức và thực tiễn. Các trường đại học có đội ngũ giảng viên, sinh viên, phòng thí nghiệm và nhiều kết quả nghiên cứu, trong khi doanh nghiệp lại đang cần giải pháp để nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải tiến sản phẩm. Tuy nhiên, hai nguồn lực này không phải lúc nào cũng gặp nhau.

Thách thức thứ ba là giữa khát vọng và nguồn lực. Một dự án có thể sở hữu ý tưởng tốt nhưng khó tồn tại nếu thiếu vốn, người quản trị, dữ liệu thị trường và hệ thống khách hàng.

“Ba thách thức đặt ra cũng cho thấy một hệ sinh thái khởi nghiệp không thể chỉ được hình thành bằng các cuộc thi ý tưởng hoặc phong trào thành lập doanh nghiệp. Điều nhà sáng lập cần là những đầu mối đủ năng lực kết nối bài toán của thị trường với nguồn tri thức, công nghệ và dòng vốn”, TS Hòa nói.

PGS.TS Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) nhìn nhận, khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ nghiên cứu, phát minh và những bài toán thực tế. Nhà trường đã đưa nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo, đồng thời chuyển dần từ những đồ án mang tính giả định sang mô hình học tập thông qua dự án.

Ở một số ngành, sinh viên đến doanh nghiệp nhận bài toán thực tế, được giảng viên và cán bộ doanh nghiệp cùng hướng dẫn. Cách làm này không chỉ giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường sản xuất mà còn mở ra khả năng biến đồ án thành sản phẩm, giải pháp hoặc doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, theo ông Nam, sự kết nối sẽ hiệu quả hơn khi doanh nghiệp đưa ra những đơn đặt hàng cụ thể.

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Chuyển đổi số để mở rộng thị trường

Một trong những nhiệm vụ được Đà Nẵng xác định là hỗ trợ chuyển đổi số cho gần 61.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn thành phố. Theo ông Hồ Quang Bửu, mục tiêu của chuyển đổi số không phải để doanh nghiệp có thêm phần mềm, mà phải giúp tăng năng suất, mở rộng thị trường và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thương mại điện tử và tài chính số; đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận công nghệ với chi phí phù hợp.

Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ MISA, nêu thực tế, các nhà sáng lập không chỉ thiếu vốn mà còn thiếu công cụ quản trị, dữ liệu và khả năng tiếp cận tín dụng.

Từ lợi thế nằm gần các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và nhiều trường đại học lớn, ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho hay địa phương dự kiến xây dựng không gian làm việc miễn phí cho cộng đồng khởi nghiệp, thành lập hội đồng tư vấn, kết nối quỹ đầu tư và tiếp nhận các đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ.

Tuy nhiên, để các kế hoạch này phát huy hiệu quả, điều cần thiết là phải xác định rõ ai đặt hàng, ai nghiên cứu, ai đầu tư và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

“Khởi nghiệp chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi một đề tài nghiên cứu tìm được doanh nghiệp tiếp nhận; một doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng AI để tăng năng suất; và một nhà đầu tư nhìn thấy khả năng mở rộng của sản phẩm”, ông Vũ nhấn mạnh.