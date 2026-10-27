Trang web chính thức của Quả bóng vàng đăng các bài viết về Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Harry Kane chiến thắng rồi xóa bài.

Trong khi các vị trí thứ 22, 21 và 20 của Quả bóng vàng đang lần lượt được công bố, trang web của giải thưởng bất ngờ đăng những bài viết về người đứng số 1. Cụ thể, có ba đường dẫn: một dành cho Lamine Yamal, một cho Kylian Mbappe và một cho Harry Kane.

Bài viết về Harry Kane chiến thắng. Ảnh chụp màn hình

Vài phút sau, các đường dẫn này đều báo lỗi. Ban tổ chức nhanh chóng khắc phục sự cố, nhưng không đủ nhanh để ngăn nhiều người nhìn thấy và chụp lại màn hình.

Các tiêu đề được đăng tải lần lượt là: “Lamine Yamal giành Quả bóng vàng 2026 và lập kỷ lục chưa từng có!”, “Kylian Mbappe giành Quả bóng vàng 2026 nhờ sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất” và “Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026: Những bàn thắng đẹp và ý nghĩa nhất trong mùa giải 61 bàn của anh”.

Những đường dẫn này gây xôn xao trên mạng xã hội. Chúng thực sự tồn tại, chứ không chỉ xuất hiện qua các ảnh chụp màn hình vốn có thể bị làm giả.

Không lâu sau, người ta phát hiện trang web đã chuẩn bị sẵn các phiên bản bài viết cho cả ba trường hợp. Sự bất cẩn này, dù cố ý hay không, trở thành đề tài bàn tán trong những giờ trước lễ trao giải.

Những bài viết về Yamal và Mbappe. Ảnh chụp màn hình

Trong thông báo được RMC Sport dẫn lại, ban tổ chức Quả bóng vàng giải thích:

“Các bài viết về một số ứng viên Quả bóng vàng do Ballondor.com thực hiện đã vô tình được đăng tải. Những bài viết này được chuẩn bị trước cho từng ứng viên, phòng trường hợp họ chiến thắng. Chúng không tiết lộ bất cứ điều gì về ba vị trí dẫn đầu, bởi kết quả vẫn chưa được công bố”.

Lời giải thích xác nhận sai sót: những bài viết dự phòng đã bị đưa lên trang web sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, buổi dạ tiệc bị hoãn nửa tiếng đồng hồ. Mưa và tắc đường đã khiến một số khách mời vẫn chưa đến được nhà hát London Palladium.

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