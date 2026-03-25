Cú hích hạ tầng mở ra trục kết nối chiến lược phía đông bắc Thủ đô

Một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội nay phải kể đến Cầu Tứ Liên, được khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành năm 2027 với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án đang đã triển khai 12 mũi thi công trong đó hạng mục bệ trụ cầu chính dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026. Đây là dự án trọng điểm giúp nối liền Hồ Tây và khu vực Bắc sông Hồng, đồng thời thông qua trục đi qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn tại Cổ Loa.

Song song với hệ thống cầu vượt sông, phía đông bắc Thủ đô còn hưởng lợi từ hành lang hàng không mới với tuyến kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Tuyến gồm khoảng 7km xây mới, 6,55km nâng cấp dọc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và liên thông cầu Tứ Liên. Khi hoàn thành, trục này sẽ kết nối Hồ Tây - trung tâm Hà Nội - Đông Anh - Bắc Ninh, đồng thời liên kết hai sân bay Nội Bài và Gia Bình.

Cùng với định hướng cao tốc Gia Bình - Hải Phòng, một hành lang giao thông Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ được hình thành, thúc đẩy kinh tế hàng không và logistics cho toàn vùng Thủ đô.

Không chỉ giữ vai trò kết nối đô thị, Cổ Loa còn nằm trên trục logistics chiến lược phía Bắc, liên kết Hà Nội với các trung tâm kinh tế và cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến khởi công tháng 4/2026 từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng năng lực kết nối cho toàn hành lang đông bắc.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông, quy hoạch Hà Nội đang định hình trục văn hóa - cảnh quan kéo dài từ Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa, ưu tiên phát triển không gian xanh gắn với bảo tồn di sản. Sự kết hợp giữa trục văn hóa này và hệ thống hạ tầng hiện đại đưa Cổ Loa trở thành điểm đón đầu kết nối và logistics phía đông bắc Thủ đô, đồng thời sở hữu lợi thế cảnh quan, tạo nền tảng cho một đô thị phát triển bền vững mà vẫn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên.

Lumière Essence Peak - đón đầu lợi thế từ trục hạ tầng chiến lược

Trong bối cảnh hạ tầng phía đông bắc Hà Nội bứt phá mạnh mẽ, dự án khu đô thị Global Gate tại Cổ Loa được phát triển với định hướng trở thành tâm điểm giao thương - văn hóa - du lịch quốc tế mới của Thủ đô. Sự hội tụ của hệ sinh thái đô thị quy mô lớn như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khách sạn Marriott Cổ Loa, Trung tâm hội nghị quốc tế, các tòa nhà văn phòng và Bảo tàng Mỹ thuật đang từng bước kiến tạo nên một khu “kinh tế Expo” sầm uất, đồng thời hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu trong tương lai.

Sự xuất hiện của các công trình này không chỉ tạo động lực cho hoạt động thương mại, hội nghị và sự kiện quốc tế, mà còn được kỳ vọng thu hút dòng khách doanh nhân, chuyên gia và du khách quốc tế đến với khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị cho các sự kiện lớn như APEC 2027.

Tại tâm điểm quốc tế, Lumière Essence Peak thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng khu vực, đồng thời đón đầu cực tăng trưởng mới phía đông bắc Thủ đô. Trong tương lai, từ dự án, cư dân thuận lợi rút ngắn mọi hành trình: chỉ 5 phút chạm tới Hồ Tây, 15 phút kết nối trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên, đồng thời nhanh chóng tiếp cận sân bay quốc tế Nội Bài, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Vành đai 3 hay sân bay Gia Bình trong bán kính di chuyển linh hoạt.

Không chỉ nằm kề hồ trung tâm 32ha và ôm trọn tầm nhìn hướng ra sông Hồng, Lumière Essence Peak còn sở hữu một tọa độ độc bản hiếm hoi khi nằm trực diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Bảo tàng mỹ thuật. Chính sự cộng hưởng giữa vị trí cảnh quan đắt giá, hệ sinh thái đô thị hiện đại cùng các công trình hạ tầng trọng điểm này được kỳ vọng tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Đón đầu làn sóng hạ tầng đưa Cổ Loa thành cực tăng trưởng bất động sản mới, dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm Global Gate - Lumière Essence Peak là một lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm không gian sống hiện đại gắn với sự hình thành của trung tâm đô thị mới phía đông bắc Thủ đô.

