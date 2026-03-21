Một công dân phản ánh, gia đình mới làm nhà xong theo đúng giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế. Khi đăng ký tài sản gắn liền với đất, cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hồ sơ đo đạc.

Điều này khiến người dân băn khoăn, bởi khi tìm hiểu quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, phần mục sơ đồ nhà ở chỉ yêu cầu đối với trường hợp không có giấy phép xây dựng (có hồ sơ thiết kế phù hợp với hiện trạng nhà ở).

Công dân thắc mắc, yêu cầu của cán bộ tiếp nhận hồ sơ có đúng không? Đồng thời, người dân cũng lo ngại nếu yêu cầu thêm hồ sơ đo đạc, việc thực hiện thủ tục sẽ kéo dài thay vì 8 ngày làm việc như quy định.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung công dân hỏi thuộc trường hợp giải quyết dựa trên hồ sơ cụ thể, thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ trả lời về nguyên tắc.

Theo Bộ này, việc cấp giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất là nhà ở được quy định tại Điều 148 và Luật Đất đai năm 2024, trừ trường hợp thuộc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất được quy định tại tiết b điểm 1 khoản I và tiết a điểm 9 khoản II.2 của mục B phần V Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, tiết b điểm 1 khoản I quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu, đối với người đang sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì hồ sơ có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 1, khoản 5 Điều 148, khoản 1, khoản 5 Điều 149 Luật Đất đai, sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (nếu có).

Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai mà có phần diện tích đất tăng thêm đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) thì nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đã cấp cho phần diện tích tăng thêm.

Tại tiết a điểm 9 khoản II.2 quy định các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký thì nộp giấy tờ theo quy định tại các Điều 148, Điều 149 Luật Đất đai (nếu có), sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các Điều 148, Điều 149 Luật Đất đai đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

Bên cạnh đó. là hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 149 Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng lưu ý, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính công dân có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy dịnh tại Điều 237 Luật Đất đai.