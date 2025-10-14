Người dùng ngày càng cẩn trọng trước khi quyết định sử dụng TPCN

Những năm gần đây, cùng với xu hướng sống lành mạnh và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe dài hạn, người Việt đang hình thành thói quen chủ động chăm sóc cơ thể từ sớm.

Thực phẩm chức năng trở thành một lựa chọn nhằm hỗ trợ cải thiện thể lực, tăng cường sức khoẻ hay đáp ứng nhu cầu làm đẹp, góp phần hỗ trợ cơ thể duy trì sự trẻ trung từ bên trong. Sự thay đổi trong nhận thức này đã thúc đẩy thị trường phát triển mạnh, đa dạng về sản phẩm và thương hiệu, mở ra nhiều cơ hội cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Người dùng ngày càng cẩn trọng, và cần nhiều thông tin hơn để ra quyết định sử dụng thực phẩm chức năng

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm chức năng. Trước bối cảnh thị trường sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng về chất lượng, họ không còn chỉ quan tâm đến công dụng bề nổi mà chú trọng nhiều hơn đến cơ sở khoa học và sự minh bạch thông tin. Chính điều này đã hình thành nên những “bộ lọc” khắt khe trong quyết định mua hàng, phản ánh tư duy tiêu dùng ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm với sức khỏe lâu dài.

Nguồn gốc và uy tín thương hiệu trở thành yếu tố đầu tiên, bởi đây là cơ sở bảo chứng cho chất lượng và độ an toàn. Thành phần và cơ sở khoa học cũng được xem xét kỹ lưỡng, ưu tiên những hoạt chất có nghiên cứu chứng minh hiệu quả.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn pháp lý như giấy phép lưu hành, chứng nhận chất lượng quốc tế hay dữ liệu kiểm nghiệm được cấp phép bởi cơ quan uy tín được coi là “tấm vé” để sản phẩm bước vào giỏ hàng. Xu hướng này không chỉ cho thấy sự thận trọng của người tiêu dùng, mà còn phản ánh một tư duy tiêu dùng trưởng thành - ưu tiên sản phẩm đáng tin cậy và xứng đáng để đầu tư cho sức khỏe, sắc đẹp lâu dài.

Sakirei và những nỗ lực đáp ứng nhu cầu thị trường

Trước một thị trường thực phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng sôi động, nơi người tiêu dùng ngày càng khắt khe và cẩn trọng hơn, Công ty TNHH Kira Sunshine đã giới thiệu dòng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ mang thương hiệu Sakirei đến từ Nhật Bản.

Sakirei cam kết công bố đầy đủ các thông tin về dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sakirei chú trọng xây dựng nền tảng khoa học cho từng công thức. Dòng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sakirei Premium NMN 9120 và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sakirei Elite NMN 29160 giúp bổ sung hoạt chất NMN (β-Nicotinamide Mononucleotide) - hoạt chất được chứng minh có khả năng thúc đẩy tăng sinh NAD+, từ đó hỗ trợ cung cấp năng lượng cho tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp da. Hàm lượng 200-500mg NMN/ngày mà Sakirei áp dụng được nhiều nghiên cứu quốc tế đánh giá là phù hợp với những người trưởng thành mong muốn chủ động cải thiện làn da tươi trẻ.

Bộ đôi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa hoạt chất NMN của Sakirei có tác dụng hỗ trợ làm đẹp da

Theo Công ty TNHH Kira Sunshine, tất cả sản phẩm Sakirei được nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản, sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP - hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá thực hành sản xuất tốt, đảm bảo mọi công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát môi trường sản xuất, vận hành thiết bị cho tới đóng gói và bảo quản đều tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, mỗi sản phẩm đều đi kèm công bố tiêu chuẩn chất lượng và kết quả kiểm nghiệm tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP của nhà máy sản xuất Sakirei tại Nhật Bản

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Kira Sunshine)