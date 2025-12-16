Các hộ dân xã Ia Chim bốc thăm nhận bò giống hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Chí

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 “Phát triển kinh tế - xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi”, thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Chim khảo sát, lựa chọn 65 gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo của xã tham gia dự án.

Theo đó, mỗi hộ gia đình tham gia dự án được trao một cặp bò giống và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh; hỗ trợ làm chuồng, cỏ giống và thức ăn ban đầu. Tổng kinh phí của dự án gần 3 tỷ đồng. Sư đoàn 10 đặt mục tiêu tăng thu nhập cho các hộ gia đình tham gia dự án từ 20 - 25%/năm và 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo.

Thiếu tướng Dương Văn Quang (bên trái) - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 và ông Nguyễn Thành Long (bên phải) - Bí thư Đảng ủy xã Ia Chim, trao đổi, động viên hộ dân được hỗ trợ bò giống. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34, cho biết: Chương trình trao tặng bò giống và vật tư cho bà con nhân dân không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 và Sư đoàn 10 đối với đồng bào các dân tộc; là minh chứng sinh động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, thể hiện sâu sắc bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 và xã Ia Chim trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)

“Mong muốn các hộ gia đình được trao bò giống áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, biến sự hỗ trợ thành nguồn lực phát triển bền vững cho gia đình; đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Thiếu tướng Dương Văn Quang mong muốn.

Các hộ dân phấn khởi khi được nhận bò giống hỗ trợ. (Ảnh: Ngọc Chí)

Việc triển khai thực hiện dự án của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 là rất cần thiết, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, góp phần cùng với địa phương giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Đồng thời, tăng cường mối liên kết hiệu quả giữa bộ đội với cộng đồng và tăng cường hiệu quả công tác dân vận của đơn vị, gắn kết khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng trên địa bàn đơn vị đứng chân.