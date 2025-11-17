Nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã gặp, nói chuyện thân mật, tặng quà cho 3 tấm gương giáo viên tiêu biểu.

Đó là cô Vàng Thị Vể (sinh năm 1992), Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lâm, cô Nông Lê Luyện (sinh năm 1993) và cô Nông Thị Hằng Thảo (sinh năm 1998), đều là giáo viên của Trường Mầm non Thạch Lâm. Ba cô giáo vừa tham gia chương trình "Thay lời tri ân" năm 2025 với chủ đề "Thắp sáng tương lai" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự cống hiến của các cô giáo đang ngày đêm bám bản, bám trường, bám lớp để gieo chữ, trồng người nơi vùng cao của Tổ quốc. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, sinh hoạt, điều kiện công tác của các cô giáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ lời cảm ơn, ghi nhận sự cống hiến miệt mài, tâm huyết của các cô giáo đang ngày đêm bám bản, bám trường, bám lớp để gieo chữ, trồng người nơi vùng cao của Tổ quốc trong điều kiện đời sống sinh hoạt, công tác còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn; cho rằng những cống hiến của các cô giáo là thầm lặng, là sự nỗ lực bền bỉ từng ngày, từng giờ nhưng rất cao cả, thiêng liêng; rất đáng được biểu dương khen ngợi.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục và đào tạo, dành nguồn lực lớn đầu tư cho phát triển hạ tầng giáo dục, trong đó có chủ trương đầu tư nâng cấp, xây mới 248 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền và thực hiện chủ trương này, đến nay toàn quốc đã khởi công xây dựng 100 trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, được hiện thực hóa, sự nỗ lực, phấn đấu của các thầy cô giáo có vai trò rất lớn và đặc biệt quan trọng.

Trường Mầm non Thạch Lâm (xã Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng), nơi các cô giáo: Vàng Thị Vể; Nông Lê Luyện; Nông Thị Hằng Thảo công tác là một trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn của cả nước, song lại là một điểm sáng trong việc thực hiện chuyên đề đổi mới giáo dục "xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

Được thành lập vào năm 2011, đến nay, trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ đa số các lớp học đều là phòng tạm, đồ dùng, đồ chơi không có hoặc có nhưng thiếu rất nhiều, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của giáo viên và trẻ nhỏ, nhưng bằng sự năng động, trách nhiệm, bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, tập thể Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong hoạt động giảng dạy để đưa chất lượng giáo dục đi lên, khẳng định được "chỗ đứng" trong ngành giáo dục địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho 3 tấm gương giáo viên tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hiện Trường mầm non Thạch Lâm có 16 điểm trường với tổng số 17 phòng học kiên cố, 10 phòng học bán kiên cố, 2 phòng học nhờ nhà văn hoá, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 820 em, trong đó các em dân tộc Mông chiếm 97%. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường hiện nay là 76 người.

So với các trường mầm non khác trên địa bàn, trường mầm non Thạch Lâm còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên đứng lớp. Trong đó có điểm trường: Hồ Nhì, Tác Trà, Khau Noong, Khau Lại chưa có điện; điểm trường Hồ Nhì chưa có sóng điện thoại. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến các điểm trường đi lại còn gặp nhiều khó khăn, trời mưa phải đi bộ như điểm trường Nà Ó, Hồ Nhì, Khau Noong, Tác Trà, Khau Lại, Lũng Rịa, Khau Tùm.

Nhà trường còn thiếu 5 phòng học ở các điểm trường: Khau Ràng, Nà Thằn, Nà Ó. Đồng thời trường còn thiếu 15 giáo viên biên chế. Đa số giáo viên công tác xa nhà, chưa có phòng công vụ phải đi thuê phòng trọ ở ngoài.

Tuy nhiên với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hầu hết đều là những người trẻ tuổi, có trình độ, năng lực, có sự sáng tạo, chịu khó tìm tòi, đổi mới việc dạy và chăm sóc, giáo dục trẻ cộng thêm nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho 100% trẻ được ăn bán trú, trường mầm non Thạch Lâm đã trở thành 1 trong các đơn vị trường được chọn làm điểm để thực hiện chuyên đề "xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện chuyên đề, Trường mầm non Thạch Lâm đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nhận thức của giáo viên, học sinh cho đến phụ huynh đã thay đổi rất lớn, trẻ rất hào hứng mỗi khi đến lớp, phụ huynh ủng hộ, tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ nhà trường; sĩ số mỗi năm học đều đạt 100%. Với những thành tích đạt được trong công tác nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ, nhiều năm liền Trường mầm non Thạch Lâm được nhận giấy khen, bằng khen các loại do các cấp trao tặng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, những cống hiến của các cô giáo là thầm lặng, là sự nỗ lực bền bỉ, rất cao cả, thiêng liêng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hành trình đến trường mỗi ngày của cô Vàng Thị Vể, cô Nông Lê Luyện, cô Nông Thị Hằng Thảo cùng các giáo viên khác của Trường Mầm non Thạch Lâm là câu chuyện về sức bền, sự hy sinh và tình yêu nghề sâu sắc. Vượt hàng chục cây số qua những con dốc dựng đứng, những đoạn đường trơn trượt chỉ cần sơ sẩy là ngã, họ vẫn kiên trì bám trường, bám lớp để trẻ em vùng cao có cơ hội đến trường đầy đủ.

Theo chia sẻ của Cô Vàng Thị Vể, mỗi đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đều lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để phân công nhiệm vụ phù hợp và trực tiếp xuống điểm trường động viên. Đồng thời, nhà trường phối hợp với trưởng bản để vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp đúng độ tuổi, duy trì sĩ số.

Cô Nông Lê Luyện cho biết, việc gánh thực phẩm lên điểm trường mỗi ngày không phải nhiệm vụ của các cô giáo, không ai trả lương, nhưng vì nhìn thấy các con hàng ngày không có thực phẩm để ăn, là giáo viên vùng cao, các cô coi đó như là tình cảm, trách nhiệm với mỗi học sinh của mình. Hằng ngày, cô gánh đến cả chục cân thực phẩm vượt suối, lội dốc để mang bữa trưa có thịt lên non cho học trò.

Theo cô Nông Lê Luyện, hằng ngày cô thức dậy lúc 5h sáng và ra chợ mua thịt, rau củ quả để mang đến trường cho học sinh. Đường đi làm từ phòng trọ đến điểm trường của cô Luyện là 16 km, nhưng chỉ đi xe máy được khoảng 12 km đèo dốc, còn lại là bước bộ để kịp đón trẻ lúc 7h sáng. Những ngày trời mưa, nước dâng cao, di chuyển đầy nguy hiểm, nhưng trên vai cô Luyện vẫn những gói thực phẩm nặng trĩu. Ngoại trừ mưa bão, cảnh báo sạt lở nguy hiểm, còn lại hành trình này của cô chưa một ngày nghỉ vì lý do cá nhân nào mà phải trì hoãn.

Những gian khó vùng cao lại trở thành động lực để cô gắn bó sâu hơn với nghề. Cô Luyện mong ước có đường giao thông thuận lợi để cô trò đến lớp an toàn; có điện, có sóng điện thoại để các điểm trường thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục.

Với cô Nông Thị Hằng Thảo, công tác ở điểm trường cách nhà 8 km nhưng đường đi dài và dốc. Ngày nắng, giáo viên có thể đi xe máy; ngày mưa phải dắt xe hoặc đi bộ qua những đoạn đường đất trơn trượt. Có đoạn dốc cao, chỉ một cú trượt tay là có thể ngã và đã có giáo viên gãy tay vì trượt xe xuống dốc sau cơn mưa lớn.

Nhưng bất chấp hiểm trở, cô Thảo vẫn kiên trì mỗi ngày đến lớp với mong góp một phần sức lực để các em nhỏ vùng cao được học tập đầy đủ, không thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Những bước chân bền bỉ của các cô giáo vùng cao không chỉ giữ lửa cho lớp học, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nghề, sự tận tụy và niềm tin vào con đường gieo chữ, vì sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo ở những nơi vùng cao, còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Nguồn: Báo Chính phủ