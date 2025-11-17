Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ 8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

“Xin gửi lời tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo, vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp ‘gieo chữ, trồng người’ của dân tộc ta”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường cho hay, chúng ta tự hào về những thành tựu rất to lớn của ngành giáo dục đã đạt được, nhưng cũng phải thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Ông cũng đề nghị ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiệp

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về GD-ĐT và mới nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển GD-ĐT. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hai là, triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Ba là, tăng cường giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. “Điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Trong đó cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương”, Chủ tịch nước nói.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Năm là, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Sáu là, hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển để các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; gắn kết các hoạt động đào tạo với nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong GD-ĐT. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Tám là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả GD-ĐT, phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ngành GD-ĐT chưa bao giờ được trao vị thế, sứ mệnh và sự quan tâm chăm lo như hiện nay.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiệp

“GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự khích lệ những người làm công tác giáo dục”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. “Từ xưa tới nay, nghề dạy học vẫn được tôn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là một giá trị từ truyền thống. Tới nay, với việc ban hành Luật Nhà giáo, việc đề cao người làm giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa. Đạo lý, văn hóa, phong tục từ nay được pháp điển hóa tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo", Bộ trưởng nói.

Theo ông, đây là vinh dự, là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 2020-2025. Ảnh: Trần Hiệp

Bộ trưởng cho rằng Đảng, Nhà nước, xã hội và người học luôn dành cho các nhà giáo tình cảm tốt đẹp và sự quý trọng, đồng thời nhấn mạnh các thầy cô cần nỗ lực xứng đáng với điều đó. Bộ trưởng lưu ý nhà giáo nên tri ân xã hội, đáp lại sự quan tâm và kỳ vọng, không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành tấm gương sáng cho học sinh, vừa truyền cảm hứng, vừa giữ phẩm chất mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và lòng yêu thương.