Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước clip quay lén cảnh thân mật giữa diễn viên Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, TPHCM. Cảnh quay được lan truyền rộng rãi đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ vợ chồng giữa Thúy Diễm và Lương Thế Thành.

Gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm.

Ngày 12/9, Lương Thế Thành chính thức lên tiếng làm rõ vụ việc. Nam diễn viên xin lỗi đến gia đình, người thân, bạn bè và khán giả vì những tin đồn không đúng sự thật khiến mọi người phải lo lắng.

"Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua, vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm", Lương Thế Thành chia sẻ.

Với tư cách là diễn viên, anh nhấn mạnh các cảnh tình cảm là yêu cầu bắt buộc của vai diễn, nhằm tạo ra tác phẩm đúng với ý đồ của biên kịch và đạo diễn.

Nam diễn viên cũng phủ nhận tin đồn về việc vợ chồng anh chia tay hay lục đục, khẳng định họ vẫn đang sống bình thường và vui vẻ. Anh đề nghị các trang tin dừng đưa tin thất thiệt vì điều này ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình nam diễn viên.

Ma Ran Đô và Thúy Diễm bên nhau.

Trước đó, ngày 5/9, Thúy Diễm đã có những chia sẻ đầy tâm trạng về sự việc. Nữ diễn viên cho biết cô khá buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực chỉ vì một cảnh diễn tình cảm theo yêu cầu của kịch bản.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, Thúy Diễm khẳng định đã trải qua nhiều vai diễn có yêu cầu các cảnh nóng và tình cảm khó khăn hơn. Cô ngạc nhiên khi chỉ vì một lần bị quay lén và phát tán cảnh diễn trên sân khấu mà lại bị đánh giá tiêu cực.

Thúy Diễm nhấn mạnh rằng trách nhiệm của diễn viên là phải truyền tải được hết tâm tư tình cảm của mỗi vai diễn. Cô khẳng định sau mỗi vai diễn, khi cánh màn nhung khép lại, mọi diễn viên đều trở về cuộc sống thật của mình.

Ở diễn biến khác, Fanpage sân khấu Hoàng Thái Thanh đã chia sẻ bình luận của một khán giả từng xem trọn vẹn vở kịch. Người này đặt câu hỏi về mục đích của việc quay lén và phát tán clip khi sân khấu có quy định cấm quay phim, chụp ảnh trong lúc biểu diễn.

Vở kịch Chạy đến ngày hôm qua do tác giả Châu Bích Thủy viết và đạo diễn Công Hiển thực hiện, kể về cuộc sống của những người trẻ hiện đại trong hành trình tìm kiếm tình yêu. Trong đó, Thúy Diễm vào vai ca sĩ Tú Quỳnh còn Ma Ran Đô đóng vai nhạc sĩ Thanh Phương - người yêu cũ của cô.

Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch "Chạy đến ngày hôm qua":

Minh Dũng

Ảnh, video: HTT