Dưới cái nắng oi ả ngày hè, hàng trăm người vẫn vây quanh sân khấu nhỏ của "bà mối Vương", tên thật là Triệu Mai, để theo dõi người phụ nữ 62 tuổi này se duyên cho các cặp nam thanh, nữ tú.

Triệu Mai tái hiện hình ảnh bà mối xưa. Ảnh: Gilles Sabrié

Triệu Mai bắt đầu hóa thân thành “bà mối” từ 8 năm trước nhưng phải đến năm 2023, các video ghi lại công việc của bà mới thực sự lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Từ đó, khán giả khắp nơi kéo đến công viên giải trí này, vừa để vui chơi cùng gia đình, vừa mong tìm thấy “một nửa” cho mình. Với sự hài hước vốn có, “bà mối Vương” luôn khiến khán giả bật cười thích thú khi tham dự sự kiện.

Đông đảo người dân tới xem màn mai mối. Ảnh: Gilles Sabrié

Tuy nhiên, đằng sau sự náo nhiệt và tiếng cười ấy là một thực tế đáng lo ngại: Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc liên tục ở mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây.

Năm 2024, Trung Quốc có hơn 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm sâu nhất kể từ năm 1980.

Tình trạng này rõ rệt hơn ở nhóm phụ nữ trẻ thành thị có học vấn cao. Theo GS Wang Feng (Đại học California, Irvine, Mỹ), hơn 40% phụ nữ thành thị trong độ tuổi 25-29 chưa từng kết hôn, trong khi năm 2000 tỷ lệ này là 9%.

Chi phí nuôi con tăng cao khiến nhiều phụ nữ ngại kết hôn. Ảnh: Gilles Sabrié

Giải thích cho xu hướng trên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi nhận thức và quan niệm sống. Hôn nhân không còn được coi là nghĩa vụ xã hội hay kinh tế, mà trở thành lựa chọn gắn với hạnh phúc cá nhân.

Nhiều phụ nữ trẻ, có học thức cao ở khu vực thành thị xem độc thân và tự do mới là cuộc sống lý tưởng. Một số bạn trẻ thẳng thắn chia sẻ rằng họ thoải mái hơn khi sống một mình thay vì miễn cưỡng kết hôn với người không phù hợp.

Chính phủ Trung Quốc đang tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ “xây dựng văn hóa hôn nhân và sinh con” trong thời đại mới nhằm giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả mang lại chưa thực sự rõ rệt.

Hao Jingyi (đứng dưới, hình trái) chia sẻ quan điểm với mẹ khi theo dõi chương trình của "bà mối Vương". Ảnh: Gilles Sabrié

“Nếu không gặp được người thực sự phù hợp, thà sống một mình còn hơn”, Hao Jingyi (19 tuổi) chia sẻ khi cùng mẹ theo dõi chương trình của “bà mối Vương”.

Zhang Hongguang (phải) và chị gái. Ảnh: Gilles Sabrié

Không chỉ phụ nữ, đàn ông trẻ ở Trung Quốc cũng chịu áp lực lớn về hôn nhân. Zhang Hongguang (21 tuổi, ở Sơn Đông) sau khi tham dự chương trình của “bà mối Vương” cùng chị gái đã phải lập tức về quê đi xem mắt theo sự thúc ép của cha mẹ.

Chị gái anh, 24 tuổi, cũng trải qua nhiều cuộc xem mắt nhưng đều không thành. Cô khẳng định nếu có quyền tự quyết định đời mình, cô sẽ không kết hôn, tờ The Guardian đưa tin.

Nguồn: Tiếng Trung xin chào