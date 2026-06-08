Với doanh thu vượt 20 tỷ ngay sau ngày đầu tiên khởi chiếu (bao gồm suất chiếu sớm và ngày đầu khởi chiếu, theo Box Office Vietnam, Ma xó trở thành bộ phim có doanh thu mở màn phim Việt tháng 6 cao nhất lịch sử và là bộ phim đang được chú ý, thảo luận cao trên các nền tảng xã hội cuối tuần qua.

Ngay khi ra mắt, Ma xó đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu, lật đổ ngôi vương mà mèo máy Doraemon thống trị suốt 3 tuần qua. Tính tới hết 7/6, phim đã vượt mốc doanh thu 55 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp, giúp lấy lại thế thượng phong của phim Việt ngoài rạp sau thời gian bị thất sủng.

Cảnh trong phim "Ma xó".

Ma xó có sự góp mặt của dàn diễn viên Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý... Phim xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Phú và Thảo khi bà Thuận (mẹ Phú) qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời bà Tánh – một người hàng xóm làm nghề cúng – quyết định thực hiện nghi thức thỉnh “vong cô hồn” về làm ma xó để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Khi thực thể trong xó nhà bắt đầu "đòi nợ", Thảo mới bàng hoàng nhận ra: thứ cô rước về để bảo vệ gia đình thực chất là một cơn ác mộng không có đường lui.

Đứng thứ 2 phòng vé là Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới). Sau 17 ngày công chiếu chính thức, phim đã vượt doanh thu 181 tỷ đồng, tính tới hết ngày 7/6, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Đây cũng là phần phim Doraemon chiếu rạp có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Quốc Trường và hoa hậu Tiểu Vy trong "Ốc mượn hồn".

Trong khi đó, Ốc mượn hồn - tác phẩm mới nhất có sự góp mặt của Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức công chiếu cuối tuần qua nhưng chỉ đứng thứ 6 bảng xếp hạng doanh thu và hiện mới thu về chưa đầy 15 tỷ đồng tính cả doanh thu 3 ngày chiếu sớm.

Đáng nói top 10 phòng vé cuối tuần qua chỉ có 2 phim Việt góp mặt là Ma xó và Ốc mượn hồn, còn lại là phim ngoại mà chủ yếu đến từ các nền điện ảnh châu Á. Phim Hollywood He-Man và những chiến binh vũ trụ ra rạp cuối tuần qua nhưng chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Phim "Ma xó":