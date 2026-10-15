Từ những cái tên quen thuộc đến các tân binh mới nổi, loạt mẫu xe này đang có sứ mệnh "gánh" doanh số cho các hãng phổ thông tại Việt Nam, có mẫu chiếm hơn một nửa lượng xe bán ra của cả một thương hiệu.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công vừa công bố, 9 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra tổng cộng 495.138 chiếc, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025 (359.781 chiếc).

Tính riêng từng thương hiệu, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối thị trường với số lượng kỷ lục 177.697 chiếc, chiếm 35,9%. Xếp thứ hai là Toyota với 53.978 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus) và thứ ba là Hyundai (35.412 chiếc, bao gồm cả xe thương mại).

Có thể thấy, ba hãng xe dẫn đầu đều có lợi thế dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn. Tuy nhiên, một số thương hiệu dù có ít mẫu xe nhưng cũng đạt doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước.

Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các thương hiệu xe phổ thông tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 vừa qua:

VinFast VF 3: 42.272 chiếc

Xe SUV điện mini VinFast VF 3 tiếp tục có một thời gian bùng nổ về doanh số để vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast trong 3 quý đầu năm với 42.272 chiếc. Như vậy, một mình "bé ba" đã chiếm 23,8% tổng doanh số của VinFast từ đầu năm đến nay.

VinFast VF 3 vượt qua người anh em Limo Green dẫn đầu doanh số hãng xe Việt. Ảnh: VF

Những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 8/2024 và ngay lập tức, mẫu xe điện mini giá rẻ này đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Hiện, VinFast VF 3 được bán ra với giá niêm yết 283 triệu đồng (mua kèm pin).

Ngoài VF 3 và VF 5, các mẫu xe khác của VinFast cũng bán chạy kỷ lục, cao hơn nhiều so với các mẫu xe của hãng khác có mặt trong danh sách này. Có thể kể tới như mẫu MPV Limo Green với 40.018 xe, VinFast VF 5/Herio Green bán ra 30.420 xe hay VinFast VF 6 với 19.026 xe.

Toyota Yaris Cross: 12.646 chiếc

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2026, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe dẫn đầu Toyota khi chiếm tới 23,4% tổng doanh số của thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam sau 9 tháng đầu năm. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 650 và 765 triệu đồng.

Mazda CX-5: 11.893 chiếc

Bán ra thị trường 11.893 chiếc, một mình doanh số của Mazda CX-5 chiếm tới 53% tổng lượng xe Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong nửa đầu năm 2026. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân tố "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản.

CX-5 vẫn là nhân tố chủ chốt, chiếm tới hơn một nửa lượng xe bán ra của thương hiệu Mazda. Ảnh: THACO

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu crossover cỡ C được THACO lắp ráp trong nước, nâng cấp vào đầu năm 2024 với tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 699-979 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 10.496 chiếc

Mitsubishi Xpander đạt 10.496 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp tục là một trong những mẫu MPV có sức tiêu thụ cao tại Việt Nam. Dù phải chia sẻ thị phần với các sản phẩm mới mẻ hơn trong danh mục của Mitsubishi như Xforce hay Destinator, Xpander vẫn giữ vai trò chủ lực và chiếm 32,9% tổng lượng xe Mitsubishi bán ra trong 9 tháng đầu năm.

Dù đã có Xforce và Destinator "chia lửa" nhưng Xpander vẫn là mẫu xe nổi bật nhất của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: MMV

Mẫu MPV 7 chỗ ngồi Mitsubishi Xpander được nâng cấp nhẹ vào tháng 9/2025 với 4 phiên bản, giá bán từ 560-699 triệu đồng, trong đó phiên bản "lai SUV" Xpander Cross có giá cao nhất. Các phiên bản xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

Ford Ranger: 9.835 chiếc

Ford Ranger đạt doanh số 9.835 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026 và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi "gánh" đến 32,4% tổng lượng xe bán ra, bao gồm cả các dòng xe thương mại.

Dù có thời gian đầu năm đầy biến động với dòng xe bán tải nói chung nhưng Ford Ranger vẫn giữ được doanh số bán hàng ở mức khá với gần 10.000 chiếc sau 9 tháng. Ảnh: FVN

Ford Ranger thế hệ hiện tại được Ford Việt Nam ra mắt vào tháng 8/2022 và tiếp tục duy trì vị thế là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Xe hiện được bán với 7 phiên bản gồm XL, XLS MT, XLS AT, Sport, Wildtrak, Stormtrak và Raptor, giá bán từ 707 triệu đến 1,448 tỷ đồng.

KIA Seltos: 7.109 chiếc

Bán ra 7.109, KIA Seltos là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt qua mẫu xe cỡ nhỏ Sonet và mẫu MPV cỡ lớn Carnival. Doanh số trên của Seltos chiếm 30,3% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

KIA Seltos chiếm hơn 30% lượng xe bán ra của KIA tại Việt Nam. Ảnh: THACO-KIA

KIA Seltos thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được THACO ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2024. Mẫu SUV cỡ B này được lắp ráp trong nước với 7 phiên bản, giá bán từ 599-799 triệu đồng. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm xăng hút khí tự nhiên 1.5L kết hợp hộp số CVT và động cơ tăng áp 1.5L đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Hyundai Creta: 6.849 chiếc

Không phải mẫu sedan Accent hay 'đàn anh' Tucson, Creta mới đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Với 6.849 chiếc được bán ra trong 3 quý đầu năm 2026, một mình mẫu B-SUV này chiếm 19,3% trong cơ cấu doanh số của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, bao gồm cả các dòng xe thương mại.

Hyundai Creta vượt qua Tucson để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: HTV

Hyundai Creta thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán từ 599-715 triệu đồng. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Honda City: 5.452 chiếc

Với sự đi xuống của mẫu xe gầm cao Honda CR-V, City đã vươn lên trở thành mẫu xe dẫn đầu thương hiệu ô tô Nhật Bản. Với 5.452 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm, một mình mẫu sedan cỡ B này chiếm 34,2% tổng doanh số bán hàng của thương hiệu ô tô Honda.

Nhờ chính sách giảm giá để "dọn kho", Honda City đã vượt qua CR-V để trở thành mẫu xe bán chạy nhất thương hiệu ô tô Nhật Bản. Ảnh: Honda Việt Nam

Honda City thế hệ hiện tại được ra mắt từ đầu năm 2020 và mới được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cách đây chưa lâu. Ở lần nâng cấp này, Honda City đã bỏ bản G giá rẻ, chỉ giữ lại hai phiên bản L và RS với giá bán lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid: 1.321 chiếc

Mẫu MPV lai SUV XL7 Hybrid dù chỉ bán ra chưa được 1.321 chiếc trong 9 tháng đầu năm nhưng vẫn tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu trong danh mục sản phẩm kén khách của Suzuki tại Việt Nam. Một mình XL7 Hybrid chiếm tới 41,1% tổng doanh số xe du lịch của hãng xe Nhật Bản.

Suzuki XL7 Hybrid chiếm gần một nửa tổng doanh số số xe du lịch của hãng. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Suzuki XL7 Hybrid vẫn được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán là 599,9 triệu đồng.

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