Hôm nay, ngày 5/6, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy group Facebook “Đen Vâu FC Group” bị quản trị viên đổi tên. Theo lịch sử, nhóm được thành lập ngày 27/6/2019 với tên Kế toán thuế, sau đó đổi thành Đen Vâu FC Group từ ngày 1/11/2019.

Đến ngày 5/6/2025, nhóm một lần nữa đổi sang “Kế toán thuế” và “Cộng đồng kế toán thuế”. Hiện tại, nhóm có hơn 59.000 thành viên với ảnh bìa vẫn là nhóm người hâm mộ rapper Đen Vâu.

Nhóm Facebook "Đen Vâu FC Group" đã trải qua 3 lần đổi tên từ khi thành lập năm 2019.

Thông tin với VietNamNet, anh Nguyễn Minh Cảnh – Trưởng FC (fan club – câu lạc bộ người hâm mộ) của rapper Đen Vâu – khẳng định ban quản trị không hề “bán group” như một số người bình luận. Anh chia sẻ đây là group cũ của FC, tuy nhiên đã bị tấn công và mất quyền kiểm soát vào rạng sáng 12/12/2020 – thời điểm ban quản trị đang nghỉ ngơi nên không thể phản ứng kịp thời.

Sau khi thử hết các cách cơ bản để lấy lại tài khoản nhưng không thành công, nhóm quyết định lập group mới một ngày sau đó. Lúc này, đối tượng hack group đã chủ động liên hệ với FC và yêu cầu chuộc tiền. Song, nhóm từ chối vì không muốn tiếp tay cho đối tượng xấu trên không gian mạng và chấp nhận xây lại group từ đầu. Đến nay, group “Đen Vâu FC Group” đã có hơn 105,5 nghìn thành viên.

Group Facebook hiện tại của Đen Vâu FC. Ảnh chụp màn hình.

VietNamNet đã liên hệ với quản trị viên nhóm Cộng đồng kế toán thuế về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Những nghi vấn xoay quanh vụ việc “Đen Vâu FC Group bị đổi tên” hé lộ một phần hoạt động của các hội, nhóm Facebook ở Việt Nam. Nhóm Facebook không chỉ là một kênh dành cho những người có chung quan điểm, sở thích, chia sẻ kiến thức mà còn giúp doanh nghiệp, người bán hàng xây dựng thương hiệu, hình ảnh và phát triển tệp khách hàng tiềm năng. Quản trị viên có thể kiếm tiền thông qua việc bán quảng cáo, ghim bài hoặc các hình thức liên kết khác.

Vì vậy, không ít người lập ra các nhóm Facebook để giao lưu, bán hàng hoặc “nuôi lớn” chờ đến ngày “sang tên đổi chủ”. Dịch vụ mua bán nhóm Facebook cũng rất sôi động, với giá các group dao động mạnh, từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng thành viên, số lượng tài khoản ảo và thật... Bên bán cũng kèm theo các gói bảo hành, hỗ trợ kéo khách hàng, thiết kế banner, ảnh bìa, kịch bản bán hàng.

Bấm link, phần mềm lạ, mất luôn tài khoản Facebook

Với giá trị kinh tế không nhỏ, nhiều group Facebook lọt tầm ngắm của tin tặc. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, có nhiều phương thức tấn công nhưng phổ biến nhất là đánh cắp cookies.

Khi đăng nhập tài khoản trên máy tính, người dùng thường chọn chế độ lưu mật khẩu, khi đó, nền tảng tạo ra một cookies trên thiết bị để không cần nhập lại thông tin mỗi lần truy cập. Đối tượng gửi đường dẫn hoặc phần mềm, khi nạn nhân bấm vào hoặc khởi chạy sẽ bị đánh cắp cookies và quản trị được tài khoản Facebook đó.

Trong một phương thức khác, thường áp dụng với nhóm người yếu thế, không thành thạo công nghệ như người cao tuổi, đối tượng mạo danh người quen biết hoặc cơ quan chức năng gửi liên kết dẫn đến trang đăng nhập Facebook giả, yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP.

Trước thực trạng này, việc bảo vệ tài khoản trở nên cấp thiết. Ông Vũ Ngọc Sơn khuyến nghị người dùng Facebook cần kích hoạt xác thực đa yếu tố; tuyệt đối không bấm đường dẫn lạ, chạy phần mềm lạ. Nếu lỡ tay làm điều này, cần đăng xuất tài khoản ngay lập tức và đăng nhập lại để tạo cookies mới.

Cảnh sát tố Apple trục lợi từ đường dây móc túi điện thoại 80.000 điện thoại bị đánh cắp riêng tại London (Anh) năm 2024. Cảnh sát cáo buộc Apple, Google trục lợi từ đường dây móc túi do các băng nhóm từ Anh, Algeria và Trung Quốc điều hành.

Khi bị mất Facebook, nhiều người có xu hướng tìm kiếm dịch vụ lấy lại tài khoản. Tuy nhiên, theo ông Vũ Ngọc Sơn, cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Về nguyên tắc, quá trình chỉ được thực hiện trực tiếp giữa nhà cung cấp (Facebook) và chủ sở hữu tài khoản. Các dịch vụ trung gian chỉ có thể hỗ trợ, hướng dẫn các bước cho chủ tài khoản.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng đã phá nhiều đường dây chiếm đoạt tài khoản Facebook. Đơn cử, tháng 4/2025, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng chiếm khoảng 10.000 tài khoản Facebook, đem bán với tổng số tiền hơn 22,7 tỉ đồng trong giai đoạn năm 2022 - 2025.

Năm 2022, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 2 bị can các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Những vụ việc trên cho thấy nguy cơ tấn công chiếm đoạt tài khoản trên mạng xã hội ngày càng tinh vi. Do đó, cần nâng cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin và tài sản của mỗi cá nhân trên không gian mạng.