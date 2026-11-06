Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý doanh nghiệp:

Trong nhiều thập kỷ, thế giới thường nói rằng quản trị là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Điều đó đúng, nhưng vẫn chưa đủ.

Thế giới hôm nay đang bước vào kỷ nguyên AI, dữ liệu lớn và tự động hóa. Chưa bao giờ con người có nhiều công cụ khoa học đến vậy. Đồng thời, những tổ chức thành công cũng ngày càng chú trọng đến khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt thay đổi và xây dựng văn hóa – những biểu hiện của nghệ thuật quản trị.

Nhưng cũng chính trong thời đại ấy, chúng ta chứng kiến không ít doanh nghiệp sụp đổ, không phải vì thiếu tri thức hay thiếu tài năng, mà vì thiếu đạo đức. Có những tổ chức sở hữu công nghệ hàng đầu, hệ thống quản trị hiện đại và đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, nhưng vẫn đánh mất niềm tin của xã hội vì gian dối, vì đặt lợi ích ngắn hạn lên trên lợi ích lâu dài, hoặc vì coi con người chỉ là phương tiện.

Điều đó cho thấy, lãnh đạo, quản trị và quản lý không chỉ là câu chuyện của khoa học và nghệ thuật. Chúng phải được xây dựng trên một nền tảng cao hơn: đạo đức.

Theo cách nhìn đó, Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý là sự thống nhất giữa Đạo đức, Khoa học và Nghệ thuật.

Đạo đức là gốc

Đạo đức trả lời câu hỏi quan trọng nhất: Ta làm việc này vì điều gì?

Một nhà lãnh đạo có thể rất thông minh, nhưng nếu thiếu đạo đức, trí tuệ ấy có thể bị sử dụng sai mục đích.

Một nhà quản lý có thể rất giỏi tối ưu hiệu quả, nhưng nếu chỉ chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua con người, hiệu quả ấy sẽ không bền vững.

Đạo đức không chỉ là sự trung thực hay liêm chính. Đạo đức trong quản trị doanh nghiệp còn là trách nhiệm với khách hàng, với người lao động, với cổ đông, với cộng đồng và với các thế hệ tương lai.

Đạo đức giúp người lãnh đạo biết rằng có những việc làm được nhưng không nên làm.

Có những cơ hội mang lại lợi nhuận rất lớn nhưng làm tổn hại xã hội. Có những quyết định giúp doanh nghiệp thắng trong ngắn hạn nhưng đánh mất niềm tin trong dài hạn.

Những tổ chức thành công ngày càng chú trọng đến khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt thay đổi và xây dựng văn hóa – những biểu hiện của nghệ thuật quản trị. Ảnh minh họa: Freepik

Chính đạo đức tạo ra giới hạn để quyền lực không trở thành lạm quyền, tài năng không trở thành công cụ thao túng và công nghệ không trở thành mối đe dọa.

Đạo đức vì thế không phải là phần bổ sung của quản trị. Đó là nền móng của mọi quyết định.

Khoa học là nền

Nếu đạo đức cho chúng ta biết nên đi về đâu, thì khoa học giúp chúng ta biết đi bằng cách nào.

Khoa học quản trị là những tri thức có thể nghiên cứu, kiểm chứng, truyền dạy và không ngừng hoàn thiện. Đó là chiến lược, tài chính, quản trị nhân sự, quản trị vận hành, quản trị rủi ro, dữ liệu, AI, các mô hình quản trị hiện đại và những phương pháp ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Khoa học giúp giảm sự ngẫu nhiên. Giúp tổ chức hoạt động ổn định. Giúp kinh nghiệm của một cá nhân trở thành năng lực của cả tổ chức.

Một doanh nghiệp muốn phát triển từ vài chục người lên vài nghìn người không thể chỉ dựa vào sự nhiệt huyết của người sáng lập. Họ phải xây dựng hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn và cơ chế vận hành. Đó là sức mạnh của khoa học.

Trong thời đại AI, vai trò của khoa học càng trở nên quan trọng. AI sẽ giúp phân tích dữ liệu nhanh hơn, dự báo chính xác hơn, tối ưu nguồn lực tốt hơn và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn. Nhưng AI không thể quyết định mục tiêu cuối cùng của tổ chức. Điều đó vẫn thuộc về con người.

Nghệ thuật là đỉnh cao

Nếu khoa học tạo ra năng lực, thì nghệ thuật tạo ra sức sống.

Nghệ thuật trong lãnh đạo, quản trị và quản lý là khả năng biến những điều đúng thành những điều được mọi người tự nguyện thực hiện.

Không có công thức nào để truyền cảm hứng. Không có KPI nào đo được niềm tin. Không có quy trình nào tạo ra lòng trung thành. Đó là nghệ thuật.

Nghệ thuật là khả năng lắng nghe. Là biết khi nào phải quyết đoán và khi nào phải nhường. Là khả năng đọc được tâm lý con người. Là sự tinh tế trong giao tiếp. Là khả năng kết nối những con người rất khác nhau thành một tập thể cùng hướng tới một mục tiêu.

Các tổ chức có thể có quy trình giống nhau, nhưng văn hóa khác nhau. Có thể có chiến lược giống nhau, nhưng tinh thần khác nhau.

Sự khác biệt ấy được tạo nên bởi nghệ thuật.

Ba yếu tố trong Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý

Ba yếu tố Đạo đức, Khoa học và Nghệ thuật đều hiện diện trong cả Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý, nhưng với vai trò khác nhau.

Trong lãnh đạo, đạo đức định hình sứ mệnh và những giá trị không thể đánh đổi; khoa học giúp nhận diện xu thế và xây dựng chiến lược; nghệ thuật giúp truyền cảm hứng để mọi người cùng bước về tương lai.

Trong quản trị, đạo đức tạo nên văn hóa và các nguyên tắc ứng xử; khoa học thiết kế hệ thống, cơ chế và phương thức vận hành; nghệ thuật tạo ra sự đồng thuận để hệ thống được thực thi một cách tự nhiên.

Trong quản lý, đạo đức bảo đảm sự công bằng và trách nhiệm; khoa học chuẩn hóa quy trình, đo lường kết quả và kiểm soát chất lượng; nghệ thuật khơi dậy động lực, phát triển con người và xây dựng tinh thần đội ngũ.

Chính sự kết hợp hài hòa này làm nên năng lực của một tổ chức.

Kỷ nguyên AI càng đòi hỏi đạo đức

AI sẽ làm cho phần khoa học của quản trị ngày càng mạnh hơn. Máy tính có thể phân tích nhanh hơn con người. AI có thể viết báo cáo, dự báo thị trường, tối ưu sản xuất và hỗ trợ ra quyết định. Nhưng điều đó không làm vai trò của con người giảm đi, mà làm thay đổi vai trò ấy.

Con người sẽ ngày càng phải tập trung vào những việc mà AI khó thay thế: xác lập giá trị, lựa chọn mục tiêu, truyền cảm hứng, xây dựng văn hóa và chịu trách nhiệm trước xã hội.

Nói cách khác, khi khoa học ngày càng mạnh, đạo đức và nghệ thuật càng trở nên quan trọng.

Đó cũng là lý do vì sao nhà lãnh đạo của tương lai không chỉ cần giỏi công nghệ, mà còn phải là người có bản lĩnh đạo đức và chiều sâu nhân văn.

Một tổ chức muốn đi xa cần ba trụ cột

Đạo đức để biết điều gì đáng theo đuổi. Khoa học để biết cách thực hiện hiệu quả. Nghệ thuật để quy tụ con người và biến mục tiêu thành hiện thực.

Nếu thiếu đạo đức, khoa học và nghệ thuật có thể bị sử dụng sai hướng. Nếu thiếu khoa học, đạo đức và khát vọng khó trở thành kết quả. Nếu thiếu nghệ thuật, những hệ thống đúng đắn cũng khó chạm tới trái tim con người.

Vì vậy, lãnh đạo, quản trị và quản lý không phải là sự lựa chọn giữa đạo đức, khoa học hay nghệ thuật. Đó là sự hòa quyện của cả ba. Đạo đức là gốc, Khoa học là nền, Nghệ thuật là đỉnh.

Khi ba yếu tố ấy thống nhất trong một con người và trong một tổ chức, chúng ta không chỉ tạo ra hiệu quả, mà còn tạo ra niềm tin, không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn tạo ra phát triển bền vững, không chỉ xây dựng những doanh nghiệp thành công, mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.