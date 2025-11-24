Bắt nhịp xu hướng sống khỏe tại Việt Nam

Năm 2022, Tập đoàn Morinaga Milk Industry (Nhật Bản) với hơn 100 năm lịch sử - đã đưa sản phẩm Sữa chua không béo Morinaga vào thị trường Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV), với mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe người Việt bằng những sản phẩm “bổ dưỡng và thơm ngon”.

Sữa chua không béo Morinaga với công nghệ tách béo và kiểm soát đường hiện đại, kết hợp cùng ~10 tỷ lợi khuẩn LAC-Shield® độc quyền trong mỗi hũ. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ thơm mịn, nhẹ bụng mà còn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng hiện đại.

Theo nghiên cứu của Q&Me (2024), có đến 67%Cimigo về nhận thức của người tiêu dùng tạivề sức khỏe, chế độ ăn uống, lối sống và việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống được thực hiện tại bốn thành phố lớn: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

63% người tiêu dùng cho rằng các đô thị lớn ở... ưu tiên lựa chọncông ty thực phẩm và đồ uống nên cung cấp tất cả các sản phẩm mà họ cần để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. 78% người tiêu dùng hài lòng với việc các công ty thay đổi công thức để bổ sung chất tạo ngọt ít béo, ítcalo/không calo thay cho đường và có bổ sung . Về thành phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịchdinh dưỡng, 78% người tiêu dùng mong muốn các thành phần được thêm vào để tốt cho sức khỏe hơn.

Song hành cùng xu hướng này, Sữa chua không béo Morinaga nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng tin cậy, hiện diện tại gần 10.000 điểm bán trên toàn quốc chỉ sau ba năm ra mắt.

Đại diện công ty MNFV chia sẻ: “Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến sức khỏe và giá trị dinh dưỡng. Đây chính là động lực để Morinaga tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe”.

Niềm tin từ người tiêu dùng - Sức mạnh của sự lan tỏa

Không quảng bá rầm rộ, sự thành công của Sữa chua không béo Morinaga được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của nhiều người tiêu dùng. Bạn Minh Anh (27 tuổi, Hà Nội) cho hay, “Tôi đã dùng Sữa chua không béo Morinaga gần hai năm. Cảm giác nhẹ bụng, ngon tự nhiên - phù hợp sau khi tập luyện”.

Còn anh Hữu Phước (35 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Ban đầu tôi đã được vợ rủ ăn chung, sau đó với hương vị thơm ngon và vị chua dịu nhẹ của sản phẩm đã giữ chân tôi duy trì thói quen mỗi ngày một hộp”.

“Gia đình tôi đều ưa thích các thương hiệu đến từ Nhật Bản. Sữa chua không béo Morinaga đáp ứng đủ: thương hiệu uy tín, vị ngon tự nhiên, tốt cho sức khỏe và không lo tăng cân”, Thanh Thảo (38 tuổi, Quảng Ninh) bày tỏ.

Công nghệ hiện đại - Chất lượng chuẩn Nhật

Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (Thái Nguyên) trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản.

Trong đó, dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng do Tetra Pak (Thụy Điển) cung cấp với mức độ tự động hóa cao, giúp đảm bảo an toàn và đồng nhất chất lượng. Hệ thống thanh trùng - lên men tiên tiến, góp phần tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và hương vị. Toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy đã đạt chứng nhận FSSC 22000 phiên bản 6, khẳng định cam kết cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

“Mỗi hộp Sữa chua không béo Morinaga không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn thể hiện cam kết về chất lượng, dinh dưỡng và trách nhiệm xã hội”, ông Taguchi Yoshihiro, Giám đốc Marketing MNFV, cho biết.

Ghi dấu uy tín qua những giải thưởng danh giá

Ba năm có mặt tại Việt Nam, Sữa chua không béo Morinaga đã được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín: Asia Top Brand Award 2024 và Asia Quality Products & Services 2024 - ghi nhận chất lượng sản phẩm uy tín và thành phần lợi khuẩn LAC-Shield® độc quyền; Top 12 Thương hiệu mạnh quốc gia 2025 - thể hiện niềm tin và sự yêu mến của người tiêu dùng Việt.

Những giải thưởng này là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực kiên định của Morinaga trong việc mang sản phẩm chất lượng Nhật Bản đến thị trường Việt Nam.

Sữa chua không béo Morinaga không chỉ mang đến lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho sức khỏe, mà còn truyền cảm hứng về lối sống hiện đại, cân bằng và tích cực. Đây là sản phẩm dành cho người tiêu dùng theo đuổi thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học và chất lượng mỗi ngày.

“Chúng tôi tự hào Morinaga đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn nhẹ mỗi ngày của hàng triệu gia đình Việt - mang đến sự nhẹ bụng, ngon miệng và khỏe mạnh”, đại diện công ty MNFV chia sẻ.

Dù ba năm chưa phải là chặng đường dài, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để Sữa chua không béo Morinaga xây dựng những dấu ấn vững chắc trên thị trường Việt Nam. Hành trình ấy là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong việc mang đến sản phẩm chất lượng chuẩn Nhật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Từ nền tảng vững chắc hôm nay, Morinaga tiếp tục hướng tới tương lai với khát vọng đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

