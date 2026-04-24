Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng sắp cưới

Những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

"Đợi mãi đồng chí ấy mới được nghỉ phép. Mọi người nhớ tụi em lắm rồi phải không? Bù đắp cho cả nhà hơn 1 tháng chưa đăng gì”, nữ ca sĩ chia sẻ dí dỏm trên trang cá nhân.

Hòa Minzy và bạn trai.

Không giấu được niềm vui hội ngộ sau thời gian xa cách, cô còn hài hước "cảnh báo" người xem: "Clip có phát cơm trộn đường, có kẹo ngọt sâu răng và chỉ phù hợp với những ai thích nhìn thấy người khác hạnh phúc".

Những câu chữ mang màu sắc đời thường, pha chút "lầy lội" đặc trưng của Hòa Minzy khiến khán giả thích thú. Đặc biệt, cách nữ ca sĩ gọi chồng sắp cưới là đồng chí, cùng chia sẻ: "Họ nhà gái đến chưa? Nhớ bảo vệ chúng em nha" càng khiến câu chuyện tình cảm của cặp đôi trở nên gần gũi, dễ mến.

Không chỉ dừng lại ở video hay một vài bức hình, Hòa Minzy còn "nhá hàng" rằng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong loạt nội dung cô sẽ đăng tải: "Từ giờ quyết định mỗi đợt nghỉ phép sẽ có một lần xả ảnh ạ. Yên tâm vẫn còn clip hôm nay up nốt".

Cả hai ngắm hoàng hôn tại bãi biển ở Đà Nẵng.

Trước đó, Hòa Minzy lựa chọn giữ kín đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm sau những đổ vỡ trước đây. Việc công khai hình ảnh bên Đại úy Thăng Văn Cương vì thế càng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chồng của nữ ca sĩ hiện công tác trong lực lượng vũ trang, thường xuyên phải xa nhà vì nhiệm vụ. Chính vì vậy, mỗi lần anh được nghỉ phép trở về đều trở thành khoảng thời gian quý giá với gia đình.

Hòa Minzy chia sẻ trân trọng sự bình yên, vững vàng mà người bạn đời mang lại. Mối quan hệ của cô được xây dựng trên sự thấu hiểu và sẻ chia, đặc biệt trong bối cảnh đặc thù công việc của chồng sắp cưới.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31/5/1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Cô từng đoạt Quán quân Học viện ngôi sao năm 2014 và có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling.

Bạn trai của Hòa Minzy là Đại uý Thăng Văn Cương, sinh ngày 30/5/1995 - quê Lục Ngạn, Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh). Theo chia sẻ từ Hòa Minzy, hai người quen nhau qua chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ năm 2022. Từ đó, mối quan hệ dần phát triển, kéo dài 4 năm trong lặng lẽ để tránh sự chú ý của truyền thông.