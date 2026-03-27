Đô thị đa chức năng - xu hướng phát triển tất yếu

“Township Living” là mô hình phát triển đô thị theo hướng tích hợp không gian sống, làm việc và tiện ích trong cùng một tổng thể. Cách đây khoảng 20 năm, Châu Á đã đón chào thiên niên kỷ mới bằng hàng loạt khu đô thị được phát triển theo định hướng này. Có thể kể đến như Dubai Marina (UAE), Amanora Park Town (Ấn Độ), Setia Alam (Malaysia) hay Songdo International Business District (Hàn Quốc)… Điểm chung của các dự án là sở hữu quy mô lớn cùng hệ tiện ích phong phú ngay trong không gian sống, thu hút đông đảo cư dân về sinh sống.

Amanora Park Town – khu đô thị lớn tại Ấn Độ – tích hợp nhiều loại hình nhà ở, tòa nhà văn phòng, trường học và tiện ích thiết yếu. Nguồn ảnh: Amanora.com

Tại Việt Nam, xu hướng Township Living đang được nhân rộng. Từ Bắc vào Nam, các dự án khu đô thị mới đang có xu hướng mở rộng mạnh mẽ về quy mô. Khi người mua nhà ngày càng ưu tiên các dự án có khả năng tối ưu tiện nghi sinh hoạt, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống hằng ngày - từ giáo dục, y tế đến mua sắm, ẩm thực, giải trí, việc đơn vị phát triển dự án tính toán quy hoạch và bố trí các hạng mục tiện ích trong cùng một bán kính tiện nghi sẽ càng nâng cao sức hấp dẫn đối với người mua.

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho thấy các dự án chung cư nổi bật được mở bán trong quý IV/2025 và quý I/2026 tại TP.HCM như Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central tại The Global City hay The Regency thuộc Phú Mỹ Hưng đều nằm trong những khu đô thị quy mô lớn, cho thấy mức độ quan tâm của người mua ở thực. Theo đó, tư duy phát triển nhà ở bất động sản của các đơn vị phát triển dự án dịch chuyển theo mô hình đô thị đa chức năng trên thế giới, chuyển từ “bán nhà” sang kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn thiện.

The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TPHCM sở hữu danh mục nhà ở đa dạng từ nhà phố đến căn hộ, cùng hạ tầng – tiện ích hoàn thiện. Ảnh phối cảnh

Mô hình “Township Living” đang hiện thực hóa tại The Global City

Để kiến tạo một khu đô thị theo mô hình đa chức năng, nhiều đơn vị phát triển dự án buộc phải tiến ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, các khu vực này có thể đối mặt với không ít hạn chế nếu hạ tầng giao thông chưa được quy hoạch đồng bộ và triển khai kịp thời.

The Global City trở nên nổi bật trên bản đồ địa ốc TP.HCM khi sở hữu quy mô lên tới 117,4 ha nhưng vẫn tọa lạc tại khu vực “trung tâm của trung tâm” thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Hạ tầng hoàn thiện của The Global City không chỉ mang đến lợi thế kết nối cho cộng đồng cư dân mà còn được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai gần.

The Global City được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và hệ sinh thái tiện ích đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu sống cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, The Global City quy hoạch hệ sinh thái tiện ích đa dạng đan xen các khu nhà ở, hướng tới xây dựng môi trường sống trọn vẹn. Hàng loạt tiện ích nội khu đã hiện hữu như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp giải trí – thể thao City Park, công viên, khu nhà phố thương mại SOHO… mang đến những không gian thư giãn sống động, những phút giây thư thái cho cộng đồng cư dân và người dân thành phố.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị The Global City, phân khu cao tầng cao cấp Masteri Cosmo Central vừa ra mắt vào tháng 1/2026 đang được giới đầu tư chú ý. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích của toàn khu, dự án được quy hoạch 30 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân từ hồ bơi, bể sục, khu yoga, phòng gym, lounge thư giãn đến trung tâm thương mại 123.000 m2 … Sống tại Masteri Cosmo Central, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng mọi tiện ích chỉ trong 5 phút đi bộ, tối ưu hóa sự thuận tiện.

Cư dân Masteri Cosmo Central được hưởng đặc quyền kép (tiện ích nội khu và ngoại khu) khi lựa chọn an cư tại tâm điểm khu đô thị phức hợp

Ở tầm nhìn dài hạn, Township Living được coi là cấu trúc phát triển đô thị tất yếu của tương lai - nơi giá trị sống được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó, The Global City tại trung tâm TP.HCM ngày càng khẳng định vị thế khu đô thị tiêu biểu, các phân khu đã ra mắt như Masteri Cosmo Central được kỳ vọng trở thành không gian an cư bền vững, mang trải nghiệm sống quốc tế dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

(Nguồn: Masteri Homes)