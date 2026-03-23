Phòng CSGT, Công an TPHCM vừa đưa ra thông báo khẩn về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Các tuyến đường bị hạn chế lưu thông

Theo phương án của Phòng CSGT, từ 6h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 (hoặc kết thúc sớm hơn tùy tình hình thực tế), các phương tiện sẽ bị hạn chế đi vào các đoạn đường sau:

Đường Lương Định Của: Đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch.

Đường Trần Não: Đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Đường số 14.

Đường Tố Hữu: Đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Lương Định Của.

Đường Trần Bạch Đằng: Đoạn từ điểm giao R12 đến hết khu dân cư Lan Anh.

Toàn bộ cầu Thủ Thiêm và đường Nguyễn Cơ Thạch: Cấm cả hai chiều đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Tố Hữu.

Lộ trình di chuyển thay thế cho tài xế

Để tránh ùn tắc và chủ động hành trình, người dân có thể tham khảo các lộ trình thay thế sau:

Hướng từ cầu Sài Gòn đi hầm sông Sài Gòn:

Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn -> Võ Nguyên Giáp -> Mai Chí Thọ -> hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Tôn Đức Thắng -> vòng xoay Mê Linh -> Võ Văn Kiệt -> hầm sông Sài Gòn.

Hướng từ trung tâm thành phố đi Thảo Điền, An Khánh:

Lộ trình 1: Điện Biên Phủ -> cầu Sài Gòn -> Võ Nguyên Giáp -> quay đầu tại Cantavil -> Thảo Điền.

Lộ trình 2: Điện Biên Phủ -> cầu Sài Gòn -> Võ Nguyên Giáp -> rẽ phải Trần Não -> rẽ trái dạ cầu Sài Gòn -> song hành Võ Nguyên Giáp -> Nguyễn Văn Hưởng -> Quốc Hương.

Hướng từ nút giao An Phú về trung tâm thành phố:

Lộ trình 1: Mai Chí Thọ -> hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Lương Định Của -> Lưu Đình Lễ -> Mai Chí Thọ -> hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 3: Lương Định Của -> Nguyễn Hoàng -> Võ Nguyên Giáp -> cầu Sài Gòn -> Điện Biên Phủ.

Hướng từ Đồng Nai về TP.HCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 -> Xa lộ Hà Nội -> Đỗ Mười -> Phạm Văn Đồng -> Đinh Bộ Lĩnh -> Điện Biên Phủ.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 -> Võ Nguyên Giáp -> Mai Chí Thọ -> hầm sông Sài Gòn -> Võ Văn Kiệt.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, căn cứ vào tình hình giao thông thực tế, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng linh hoạt nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.