Kênh đầu tư sáng giá

Chỉ trong mấy tháng đầu năm, các nhà đầu tư đã trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng khi giá vàng lên xuống khó lường. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đồng loạt giảm sâu khi chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20 ngân hàng điều chỉnh giảm.

Giữa bức tranh kinh tế đầy biến động, dòng tiền tiếp tục đổ về kênh đầu tư sáng giá,bền vững là bất động sản.

Tại TP.HCM, ghi nhận thực tế cho thấy, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm bất động sản tại khu Đông, nơi có nhiều dư địa và tiềm năng tăng trưởng, nguồn cung và tỷ lệ hấp thu dẫn đầu thị trường. Trong đó, các dự án tại đại đô thị Vinhomes Grand Park tạo sức hút với tiềm năng sinh lời, khả năng thanh khoản cao, tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững.

Đại đô thị quy mô lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của chủ đầu tư Vinhomes tại thị trường TP.HCM gây ấn tượng nhờ sở hữu quy hoạch đồng bộ, không gian sống xanh hiếm có, cùng với đó là hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp mang thương hiệu Vingroup.

Bên cạnh đó, vị trí siêu kết nối, tiếp giáp với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông nghìn tỷ đã và sắp về đích trong giai đoạn 2024 - 2026, như đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, sân bay quốc tế Long Thành… là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá.

Trong khi thị trường khan hiếm nguồn cung, giỏ hàng phong phú của Vinhomes Grand Park đã mang đến nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư, từ căn hộ sang trọng giữa tầng không cho đến nhà phố thương mại, biệt thự thấp tầng. Đặc biệt, mức giá bán căn hộ trung bình chỉ từ 40 - 80 triệu đồng/m2, thấp đáng kể so với mặt bằng chung tại TP.HCM hiện nay là 91 triệu đồng/m2, càng giúp các dự án tại đây tăng nhiệt.

Sức hút của “bất động sản dòng tiền” Vinhomes Grand Park

Không những kiến tạo thành công đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài thành, các sản phẩm tại Vinhomes Grand Park đã chứng minh tiềm năng và nguồn lợi nhuận hấp dẫn từ các hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Với vị trí nằm giữa khu vực phát triển sầm uất của TP. Thủ Đức - trung tâm đô thị tri thức và công nghệ cao của TP.HCM, nơi có hạ tầng giao thông, hạ tầng tiện ích và hạ tầng xã hội phát triển mạnh mẽ, Vinhomes Grand Park được đánh giá là điểm đến an cư lý tưởng. Lượng chuyên gia và lao động trí thức làm việc tại các khu công nghệ, tập đoàn đa quốc gia, trường đại học, phòng nghiên cứu… trên địa bàn TP. Thủ Đức ngày càng gia tăng, cùng làn sóng chuyển cư của các gia đình trẻ đã đẩy mạnh nhu cầu thuê, mua căn hộ tại Vinhomes Grand Park.

Căn hộ The Opus One được thiết kế hiện đại có thể để ở hoặc cho thuê dài hạn. Ảnh: Vinhomes

Theo các chuyên gia, thị trường cho thuê nhà trong năm 2025 được dự báo tiếp tục nóng do nhu cầu tăng mạnh. Lượng tìm kiếm không ngừng tăng trong vài tháng gần đây cho thấy tiềm năng của lĩnh vực cho thuê dài hạn. Chủ nhân căn hộ Vinhomes Grand Park, nhờ đó, có thể an tâm thu về nguồn tiền ổn định, đều đặn hàng tháng.

Bên cạnh sản phẩm căn hộ, loại hình nhà phố thương mại tại đại đô thị cũng mang lại tiềm năng lớn, nhờ nằm gần với các siêu tiện ích, thu hút hàng chục ngàn người đến vui chơi, giải trí, mua sắm mỗi ngày, như công viên giải trí Grand Park, TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, đại công viên rộng 36ha…

Tới đây, công viên Grand Park sẽ khai trương hạng mục mới là phố đi bộ kiosk ven hồ Wonder Boxes với 9 zone ăn chơi mua sắm đa chủ đề và 92 kiosk đặc sắc, góp phần thu hút cư dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngoài ra, trong tương lai, các khu phố thương mại tại đại đô thị sẽ phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng cao cấp khi tòa tháp văn phòng hạng A cao 43 tầng và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec hoàn thiện, đi vào hoạt động.

Dòng khách càng đông, nguồn lợi nhuận đến từ kinh doanh sản phẩm, dịch vụ càng lớn. Nếu nhà đầu tư không muốn tự trực tiếp vận hành kinh doanh thì có thể cho thuê lại cửa hàng với lực cầu cao.

Các lễ hội quốc tế thu hút hàng vạn du khách, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh. Ảnh: Vinhomes

“Nguồn khách dồi dào còn liên tục được bổ sung nhờ các sự kiện, lễ hội lớn giúp việc cho thuê hoặc kinh doanh tại Vinhomes Grand Park dễ dàng, nhà đầu tư hầu như không phải bỏ tiền để quảng bá thương hiệu”, anh Tuấn Khanh, một nhà đầu tư sở hữu một cửa hàng tại tiểu khu The Oasis thuộc dự án The Beverly Solari, và 2 căn hộ tại The Opus One chia sẻ.

Nhà đầu tư này cho biết thêm, với các sản phẩm như The Opus One dự kiến bàn giao tháng 3/2026, dù chưa đưa vào khai thác cũng đã là BĐS dòng tiền giá trị bởi lợi thế tăng giá dựa vào hàng loạt cột mốc hoàn thiện hạ tầng, tiện ích khu vực, vị trí đắc địa “trung tâm trong lòng trung tâm” Vinhomes Grand Park. Chưa kể mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m2, giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu dòng căn hộ giữa tầng không cao cấp, nội thất sang trọng.

Ngoài ra, các sản phẩm tại Vinhomes Grand Park còn có pháp lý vững vàng, hoàn chỉnh, giúp nhà đầu tư yên tâm khi xuống tiền.

Thế Định