Tách biệt với những trận cầu nóng bỏng, khu vực khuôn viên của giải thu hút không ít ánh nhìn của người hâm mộ. Ngay lối vào khu vực Yonex Sunrise Vietnam, tấm bảng "Khám phá không gian di sản" đã kéo chân không ít khán giả. Bên trong khu vực quầy, một số người hâm mộ tay cầm vợt, canh đường đánh cẩn thận và ra vợt với hy vọng cầu bay trúng điểm.

Người hâm mộ trải nghiệm hoạt động Hit the Mark. Ảnh Yonex Sunrise Vietnam

Tại khu vực bên trong gian hàng, một số người tranh thủ chụp cho mình những tấm hình ưng ý nhất tại khu vực team Yonex. Anh Nguyễn Minh Hùng, một người hâm mộ tham gia sự kiện, chia sẻ: “Tưởng dễ mà đập trật lên trật xuống mấy lần mới trúng, vui hơn mình nghĩ nhiều. Mà mình còn lại được chụp những tấm hình với một cây vợt ngầu hết sức”.

Không chỉ là dừng ở những hoạt động tại quầy. Người hâm mộ còn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngay tại khu vực check-in của Yonex Sunrise Việt Nam

Người hâm mộ trải nghiệm hoạt động Khám phá không gian di sản. Ảnh Yonex Sunrise Vietnam

Sức hút của Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 những năm gần đây không còn nằm gọn trong khuôn khổ những trận cầu đỉnh cao trên sân đấu chính. Từ những khu vực trải nghiệm, chụp ảnh cho đến các buổi giao lưu trực tiếp với tuyển thủ, giải đấu đang dần trở thành một điểm hẹn thể thao đúng nghĩa, nơi khán giả không chỉ đến để xem, mà còn để tham gia và sống trong không khí của giải.

Toàn cảnh khu vực thi đấu tại giải Vietnam Open 2026. Ảnh Yonex Sunrise Vietnam

Bên cạnh những hoạt động tương tác, những trận cầu nóng bỏng và hồi hộp đến những phút chót vẫn là “điểm nóng” của Giải Yonex Sunrise Vietnam Open 2026. Năm nay sự kiện được đánh giá là có mức độ chuyên môn cao khi nhiều tay vợt từ top 30 cho tới top 80, hứa hẹn nhiều trận cầu nghẹt thở.

Việc có nhiều tay vợt mạnh không chỉ là cơ hội nâng tầm chất lượng của giải mà còn là dịp để giải thu hút nhiều người đến xem và theo dõi trực tiếp.

Hiện tại, tại nhánh đơn nam, sự chú ý của người hâm mộ dồn vào Nguyễn Hải Đăng. Anh đã dành quyền tham dự vòng tứ kết của mùa giải sau khi thắng tay vợt Tharun Mannepalli.

Nguyễn Hải Đăng thi đấu. Ảnh Yonex Sunrise Vietnam

Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 diễn ra từ ngày 8 - 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), là giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100 với tổng giải thưởng 120.000 USD. Giải quy tụ hơn 300 tay vợt đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ,

Là nhà tài trợ đồng hành với giải Yonex-Sunrise Vietnam Open từ năm 2006, những đóng góp về tài chính và hỗ trợ trang thiết bị của Yonex-Sunrise Vietnam trong 20 năm qua đã tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nơi các vận động viên Việt Nam có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu và ươm mầm các tài năng trẻ cho bộ môn cầu lông.

Ngọc Minh