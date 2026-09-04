Theo đó, nhà vô địch đơn nhận 9.000 USD (khoảng 230 triệu đồng), trong khi chức vô địch đôi có tiền thưởng 9.480 USD (khoảng 250 triệu đồng).

Giải thuộc hệ thống Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) và sẽ được nâng cấp thành World Tour Super 100 từ năm 2027.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh (hạng 29 thế giới) là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Việt Nam gặp ngay đối thủ khó chịu Xu Wen Jing (Trung Quốc, hạng 81) ở vòng đầu. Đây là tay vợt vừa đánh bại Thùy Linh tại Korea Masters tháng trước.

BTC công bố giải đấu

Nếu vượt qua thử thách này, Thùy Linh vẫn phải đối mặt với hành trình khó khăn khi hạt giống số 1 Tanvi Sharma (Ấn Độ, hạng 26), người từng thắng cô cả 2 lần đối đầu, cũng góp mặt. Hai đại diện khác của Việt Nam là Vũ Thị Trang (hạng 90) và Bùi Bích Phương (hạng 215) được kỳ vọng tạo bất ngờ nhưng khả năng tiến sâu không dễ dàng.

Ở đơn nam, Nguyễn Hải Đăng (hạng 79) và Lê Đức Phát (hạng 143) góp mặt ở vòng chính, trong khi Phan Phúc Thịnh (hạng 213) phải thi đấu vòng loại. Các nội dung đôi cũng có những đại diện đáng chú ý, trong đó Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly là hạt giống số 3 ở đôi nữ.

Với việc giải được tổ chức trên sân nhà, mục tiêu thực tế nhất của cầu lông Việt Nam là tận dụng lợi thế sân nhà để tiến sâu và cạnh tranh những vị trí cao nhất, đặc biệt thông qua Thùy Linh và các cặp đôi nữ.