Theo kết quả bốc thăm ngày 10/12, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh - hạng 22 thế giới và hạt giống số 4 đối đầu Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, tay vợt mới 19 tuổi đang đứng ngoài top 80.

Sở hữu kinh nghiệm quốc tế dày dạn cùng phong độ cao với ba lần vào chung kết Super 300 trong năm 2025, Thùy Linh được kỳ vọng dễ dàng giành vé tứ kết.

Thùy Linh sớm bị loại khỏi SEA Games 33 - Ảnh: TGCL

Thực tế ở set 1, cô thi đấu hoàn toàn chủ động, xử lý tốt các pha cầu khó và có chuỗi ghi 9 điểm liên tiếp để thắng 21-16.

Tuy nhiên, từ set 2 trở đi thế trận đổi chiều. Amartya thi đấu tự tin hơn, gây nhiều áp lực bằng các pha tấn công tốc độ. Dù bị dẫn 20-17, Thùy Linh cứu được ba set-point nhưng vẫn thua 20-22.

Bước vào set 3, thể lực suy giảm khiến Thùy Linh liên tục mắc lỗi, không thể theo kịp nhịp độ tấn công của đối thủ. Tay vợt Indonesia tận dụng triệt để để thắng 21-14, khép lại trận đấu với thắng lợi 2-1.

Thất bại này khiến Thùy Linh tiếp tục lỡ hẹn huy chương cá nhân tại SEA Games, dù cô được kỳ vọng sẽ tiến xa với tư cách hạt giống số 4.