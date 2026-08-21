Nha Trang và vị thế điểm đến toàn cầu

Forbes vừa đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng sống sau nghỉ hưu dành cho người Mỹ. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 7 tháng đầu năm, nước ta đã đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nha Trang lọt Top 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất. Nguồn ảnh: Minh Tú

Trong bức tranh chung đó, Nha Trang tiếp tục khẳng định vị thế một đô thị biển đáng sống, giàu sức hút. Dữ liệu tìm kiếm mùa hè 2026 do nền tảng du lịch Agoda công bố ghi nhận Nha Trang xuất sắc lọt Top 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, nổi bật là nhóm khách đến từ Đức, Pháp, Anh và Nga.

Chia sẻ góc nhìn về tiềm năng của địa phương, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNAR) nhận định: "Nha Trang về chất liệu du lịch là số 1, từ khí hậu, bờ biển đẹp đến các hòn đảo giàu giá trị khai thác. Vùng đất này sở hữu mọi điều kiện tự nhiên thuận lợi để trở thành một trung tâm du lịch của cả thế giới, thu hút dòng khách toàn cầu đến hưởng thụ, trong đó phần lớn là nhóm khách hàng có mức chi trả cao".

Sự hiện diện ngày một đông đảo của dòng khách quốc tế cùng các chuyên gia, nhà đầu tư đang định hình những chuẩn mực mới về không gian lưu trú và an cư. Giới đầu tư có xu hướng săn đón các sản phẩm bất động sản sở hữu vị trí đắc địa, vừa đáp ứng chuẩn sống sinh thái cao cấp, vừa có thể trở thành tài sản tích lũy an toàn. Tuy nhiên, tại khu vực đô thị trung tâm truyền thống, quỹ đất dành cho các dự án có pháp lý sở hữu lâu dài hiện không còn nhiều. Bối cảnh này thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các vùng đất mới có hạ tầng đồng bộ và giàu dư địa phát triển.

Quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm khan hiếm thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển về nam Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Trục phát triển nam Nha Trang và bước chuyển mình cùng Charmora City

Để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch đô thị đang dịch chuyển mạnh mẽ về nam Nha Trang - nơi đặt Trung tâm Hành chính mới của Khánh Hòa, dự kiến chính thức khởi công xây dựng vào quý IV/2026. Nằm tại vị trí tâm điểm kết nối giữa sân bay quốc tế Cam Ranh và khu vực trung tâm hiện hữu, nam Nha Trang sở hữu hệ sinh thái hài hòa với các dòng sông bao quanh, mở ra cơ hội lý tưởng để hình thành các khu đô thị sinh thái đa chức năng.

Đón đầu quy hoạch chiến lược đó, Tập đoàn Sun Group đã phát triển dự án Charmora City quy mô 227 ha, kiến tạo một "Thành phố Đảo Quốc tế giữa trung tâm Nha Trang". Dự án kết hợp giữa các không gian hành chính, vui chơi giải trí và an cư, đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống và làm việc cân bằng của một đô thị hiện đại.

Sun Group kiến tạo "thành phố đảo quốc tế" Charmora City tại nam Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Đóng vai trò là mảnh ghép an cư cao cấp trong tổng thể đại đô thị, phân khu Elite Island vừa bảo đảm tính riêng tư tĩnh lặng, vừa kết nối thuận tiện tới Trung tâm Hành chính mới và các trục giao thông chính của địa phương.

Bộ sưu tập thấp tầng The Elite - Giao điểm an cư di sản và chuẩn sống quốc tế

Tạo nên sức hút lớn nhất tại Elite Island hiện nay là bộ sưu tập thấp tầng The Elite. Theo hé lộ của chủ đầu tư, dòng sản phẩm tuy sắp tung ra thị trường nhưng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhờ pháp lý đất ở sở hữu lâu dài - một yếu tố bảo chứng vững chắc cho giá trị gia tăng bền vững và khả năng tích sản truyền đời qua nhiều thế hệ.

The Elite kiến tạo chuẩn sống quốc tế với pháp lý sở hữu lâu dài. Ảnh phối cảnh

Các sản phẩm The Elite tạo đột phá với thiết kế mặt tiền thoáng rộng: Townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5m trở lên và Biệt thự Song lập có mặt tiền từ 10m. Lợi thế mặt tiền rộng này đem lại vẻ bề thế, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tính linh hoạt cao trong khai thác kinh doanh như ẩm thực cao cấp, boutique hotel, spa trị liệu hay văn phòng dịch vụ hạng sang.

Phân khu còn là nơi quy tụ cộng đồng công dân toàn cầu. Sống giữa một môi trường đa văn hóa và văn minh, con trẻ có cơ hội tiếp xúc với tư duy hội nhập, phát triển ngôn ngữ tự nhiên ngay trong không gian sinh hoạt mỗi ngày. Sự xuất hiện của một quần thể an cư chuẩn mực quốc tế như The Elite vừa tạo bệ phóng tương lai cho thế hệ mai sau, vừa là đòn bẩy nâng tầm chất lượng sống cho chính người dân Nha Trang.

Mặt tiền thoáng rộng giúp The Elite tối ưu không gian sống và khai thác kinh doanh thương mại. Ảnh phối cảnh

Lợi thế thương mại tại đây càng được gia tăng khi nằm liền kề Đảo Lễ hội (Festival Island) - trung tâm giải trí và kinh tế đêm vận hành 24/7 của Charmora City. Cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận chuỗi tiện ích lễ hội sôi động, các show diễn nghệ thuật, pháo hoa và phố mua sắm sầm uất.

Được phát triển bài bản bởi Tập đoàn Sun Group và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp bởi Sun Paradise Land, bộ sưu tập thấp tầng The Elite chính là "điểm đáp" lý tưởng, đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: thiết lập cơ ngơi an cư di sản và bảo chứng cho một tài sản đầu tư gia tăng giá trị bền vững của giới tinh hoa.

(Nguồn: Sun Property)