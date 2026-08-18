Khu nhà ở Tùng Phương do Công ty TNHH Tùng Phương làm chủ đầu tư. Tháng 3/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tùng Phương tại Quyết định số 609/QĐ-UBND.

Tháng 5/2008, Khu nhà ở Tùng Phương mở rộng được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND.

Ngày 27/6/2008, dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 1912000133.

Theo giới thiệu ban đầu, dự án có quy mô khoảng 10ha, tiếp giáp Quốc lộ 23, nay thuộc xã Mê Linh. Dự án được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dãy nhà liền kề, khu trung tâm thương mại, công viên cây xanh, hồ nước, sân thể thao...

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng các dãy nhà liền kề và trung tâm thương mại. Giai đoạn hai dự kiến phát triển 182 căn biệt thự song lập, diện tích mỗi căn từ 160-300m2.

Điều chỉnh quy hoạch để tháo gỡ vướng mắc

Ngày 23/5/2025, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Công ty TNHH Tùng Phương tổ chức công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1 tỷ lệ 1/2.000 tại ô quy hoạch ký hiệu I.1.4 trên địa bàn xã Mê Linh và xã Đại Thịnh. Khu vực dự án hiện thuộc xã Mê Linh, TP Hà Nội.

Đồ án điều chỉnh được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 9/4/2025. Mục tiêu điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm các chỉ tiêu khung xác định tại Quy hoạch phân khu đô thị N1 đã được phê duyệt.

Khu nhà chưa có người về ở. Ảnh: D.Anh

Theo đó, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Phía Bắc giáp khu dân cư xã Đại Thịnh và quốc lộ 23; phía Đông giáp kênh Thạch Phú, phía Nam và phía Tây giáp Khu đô thị mới CEO Mê Linh. Quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị khoảng 8,2ha. Quy mô dân số toàn bộ ô quy hoạch ký hiệu I.1.4 giữ nguyên 8.870 người.

Về quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh một phần diện tích ô đất hỗn hợp (ký hiệu I.1.4-HH1) sang các chức năng: Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (giải quyết tồn tại theo pháp lý dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt), đất cây xanh và đất công cộng đơn vị ở (hoàn trả theo quy hoạch phân khu).

Phần diện tích còn lại của ô đất hỗn hợp nằm ngoài ranh giới dự án Khu nhà ở Tùng Phương thuộc ranh giới dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh. Phần diện tích này sẽ được thực hiện theo dự án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh hướng tuyến 2 tuyến đường cấp khu vực và phân khu đoạn qua khu vực dự án đầu tư phù hợp theo hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng và khớp nối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới CEO Mê Linh trên cơ sở giữ nguyên quy mô mặt cắt ngang và cấp hạng các tuyến đường đã được xác định tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N1 được duyệt, với mặt cắt ngang 20,5m và 17m.

Theo thông tin được công bố, hạ tầng kỹ thuật của Khu nhà ở Tùng Phương đã được hoàn thành, gồm các hạng mục hạ tầng phục vụ khu dân cư.

Đối với công trình nhà ở, chủ đầu tư đã xây dựng và hoàn thiện khoảng 50 căn nhà liền kề, trong đó 19 hộ đã về sinh sống.

Tuy nhiên, việc đã hoàn thành một số hạng mục không đồng nghĩa dự án đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục và mục tiêu đầu tư.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Khu nhà ở Tùng Phương cũng nằm trong danh sách này.

Một số khu vực tại dự án đến nay cỏ mọc um tùm.

Dự án chậm tiến độ vừa bị cơ quan chức năng nhắc tên.