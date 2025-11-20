Ngày 20/11, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) cho biết, sức khỏe của cháu P.A. (SN 2012), bé gái bị bà nội và hai người đàn ông đánh đập dã man vì nghi trộm tiền, đã ổn định.

“Hiện tại tinh thần của cháu đã tốt hơn, các vết thương trên cơ thể đang dần lành lại, sức khỏe tiến triển tích cực”, bác sĩ Dung thông tin và cho biết, nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, cháu P.A có thể được xuất viện vào đầu tuần tới.

Khi mới nhập viện, P.A trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương phần mềm do bị đánh bằng tay chân và các vật dụng cứng.

Cháu P.A với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc một bé gái bị chính những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện.

Ngay sau khi nhận trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993, là mẹ của bé gái, trú tại phường Linh Sơn), Công an phường đã khẩn trương xác minh để điều tra làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, bé P.A (SN 2012), hiện sống cùng bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971) - chồng thứ hai của bà Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965) - anh trai của bà Hằng.

Do nghi ngờ P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi cháu nội đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng chân tay tát, đánh. Ngoài ra, hai người này còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người P.A.

Do bị đánh quá đau, bé P.A buộc phải nhận là đã lấy tiền, khi đó ông Trung và bà Hằng mới dừng lại. Bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Sau đó, ông Thành vặn tay phải của P.A yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội. Tuy nhiên, do không lấy trộm số tiền đó nên P.A không trả lời được.

Ông Trung và ông Thành sau đó kéo bé P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp và tiếp tục đánh. Thậm chí, ông Trung còn cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông lấy chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người P.A và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sau đó, bé P.A vùng thoát chạy trốn và được người dân đưa đi bệnh viện. Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.