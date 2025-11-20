Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, phường Linh Sơn đang khẩn trương làm rõ vụ việc bé gái trên địa bàn bị người nhà bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc một bé gái bị chính những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện.

Ngay sau khi nhận trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993, là mẹ của bé gái, trú tại phường Linh Sơn), Công an phường đã khẩn trương xác minh để điều tra làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, bé P.A (SN 2012), hiện sống cùng bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971), là chồng thứ hai của bà Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965), anh trai của bà Hằng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Do nghi ngờ P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, cháu nội đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh. Ngoài ra, hai người này còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người P.A.

Do bị đánh quá đau, bé P.A buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại. Bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Sau đó, ông Thành vặn tay phải của P.A yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội. Tuy nhiên, do không lấy trộm số tiền đó nên P.A không trả lời được.

Cơ thể cháu P.A có nhiều vết bầm tím. Ảnh: CACC

Ông Trung và ông Thành kéo bé P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục đánh. Thậm chí, ông Trung còn cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông lấy chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người P.A và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sau đó, bé P.A vùng thoát chạy trốn và được người dân đưa đi bệnh viện. Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.