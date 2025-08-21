Tiên phong công nghệ AI, thăng hạng giải trí toàn diện

Suốt 19 năm dẫn đầu thị trường TV toàn cầu, Samsung đã không ngừng phát triển các thiết bị nghe nhìn với tầm nhìn trở thành trung tâm giải trí của mọi gia đình. Để làm được điều này, ông lớn Hàn Quốc kiên trì theo đuổi mục tiêu tích hợp AI vào nhiều dòng sản phẩm TV của mình.

Trong rất nhiều cách xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo, Samsung lựa chọn phương pháp mạng trí tuệ (Neural Quantum Processor) phức tạp nhưng mang lại hiệu suất hình ảnh vượt trội. Hiểu một cách đơn giản, mạng trí tuệ là thuật toán lấy cảm hứng từ cách não người hoạt động. Nó nhận diện mẫu (nội dung đầu vào) và đưa ra quyết định nâng cấp hình ảnh, âm thanh, màu sắc dựa trên dữ liệu đã được huấn luyện, tốt hơn nhiều so với vi xử lý thông thường.

Vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ đang tạo ra những tuyệt tác TV Neo QLED 8K với khả năng tư duy, học hỏi để nâng cấp âm sắc vượt trội

Năm 2023, Samsung từng giới thiệu TV Neo QLED 8K với bộ xử lý Neural Quantum Processor 8K với 64 mạng trí tuệ riêng biệt. Năm 2024, hãng có bước nhảy lớn khi trang bị đến vi xử lý với 512 mạng trí tuệ cho dòng TV Neo QLED 8K cao cấp của mình. Sang đến năm 2025, TV Samsung Neo QLED 8K chạm đến đỉnh cao công nghệ khi trang bị vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ (tăng 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm), mở ra tiềm năng vô hạn cho thiết bị.

Bộ xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 sở hữu sức mạnh vượt bậc với GPU xử lý đồ hoạ nhanh hơn 2,2 lần (tối ưu từng chuyển động và hiệu ứng hình ảnh phức tạp một cách mượt mà), NPU mạnh gấp 2 lần (tăng tốc khả năng phân tích và nâng cấp hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo), CPU hiệu suất tăng 30% (đảm bảo mọi tác vụ đều diễn ra liền mạch, nhanh chóng).

Quyền năng AI trên những dòng TV Neo QLED hàng đầu

Mẫu TV flagship Neo QLED 8K (mã QN950F) là thiết bị sở hữu bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3 mới nhất với 768 mạng trí tuệ đang được mở bán chính thức tại Việt Nam. Với Samsung Vision AI, thiết bị sở hữu hàng loạt tính năng tân tiến như: nâng cấp nội dung ở mọi độ phân giải lên chất lượng 8K; phân tích nội dung từng khung hình, áp dụng mở rộng màu sắc thích ứng theo cảnh để mang lại hình ảnh sống động và màu sắc rực rỡ, ngay cả trong các cảnh tối; sử dụng AI để tách biệt và tối ưu hóa các thành phần âm thanh như lời thoại, nhạc và hiệu ứng âm thanh; làm giàu biểu hiện màu sắc với phân tích cảnh điều khiển bằng AI và xử lý hình ảnh nâng cao cho từng khung hình; tự động tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh bằng cách nhận diện nội dung dựa trên AI và phân tích khu vực TV.

Ngoài các tính năng AI mạnh mẽ, TV Samsung QN950F còn chứng tỏ đẳng cấp với nhiều điểm nhấn công nghệ tối tân như đèn nền Quantum Mini LED Pro (kích thước 1/50 so với đèn LED), màn hình chống phản sáng (Glare Free) độc quyền, giúp hình ảnh luôn sắc nét, chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng. Tần số quét 240Hz vượt trội không chỉ mang đến trải nghiệm mượt mà, không giật lag mà còn tạo ra trải nghiệm chơi game trong mơ cho mọi tín đồ thể thao điện tử.

Ngoài QN950F, các mẫu TV Neo QLED 4K như QN90F (trong ảnh) cũng sở hữu số lượng mạng trí tuệ ấn tượng

Ngoài sản phẩm QN950F, Samsung cũng còn rất nhiều mẫu TV Neo QLED 4K sử dụng vi xử lý AI với mức giá dễ tiếp cận cho số đông người dùng. Có thể kể đến như dòng TV QN90F tích hợp bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ hay các dòng TV QN80F, QN70F trang bị bộ vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2, tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét. QN70F và QN80F ngoài sử dụng công nghệ Quantum Mini LED còn sở hữu màn hình QLED đã được TÜV Rheinland chứng nhận là “Màn hình Chấm lượng tử Đích thực” (Real Quantum Dot Display).

Đồng thời, công nghệ chấm lượng tử của Samsung cũng đã được tổ chức kiểm định quốc tế SGS (Société Générale de Surveillance) công nhận là không chứa cadmium. Đây là hướng đi thân thiện với môi trường khi Samsung quyết định loại bỏ cadmium, một kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái khỏi sản phẩm TV của mình.

QN80F và QN70F là những mẫu TV Neo QLED 4K sở hữu công nghệ nâng cấp hình ảnh, âm thanh bằng mạng trí tuệ với mức giá dễ tiếp cận

Ngoài việc thăng hạng hình ảnh, âm thanh, Vision AI trên TV Samsung Neo QLED còn sở hữu nhiều tính năng đột phá, giúp nâng tầm trải nghiệm và chất lượng cuộc sống. Có thể kể đến như Universal Gesture - điều khiển TV bằng cử chỉ tay khi đeo Galaxy Watch; Generative Wallpaper - sáng tạo hình nền TV độc bản bằng AI; Art Store - thư viện nghệ thuật vốn chỉ có trên TV The Frame nay cũng có mặt trên TV Neo QLED, SmartThings giúp quản lý nhà thông minh, kết nối nhanh chóng TV với mọi thiết bị gia dụng nhờ tích hợp nền tảng IoT và chế độ 3D Map View; AI Energy tiết kiệm đến 30% điện năng; Knox Security - nền tảng bảo mật 24/7 chuẩn quốc tế…

Không chỉ xác lập vị trí số 1 thị trường TV toàn cầu bằng doanh số hay thị phần áp đảo, Samsung còn đang kiến tạo một chuẩn mực sống mới thông qua các sản phẩm nghe nhìn của mình. Một tương lai nơi TV không chỉ là thiết bị giải trí mà còn thấu hiểu người dùng, biết học hỏi để cùng người dùng nâng tầm cuộc sống.

Thông tin chi tiết: https://www.samsung.com/vn/tvs/qled-tv/qn950f-75-inch-neo-qled-8k-mini-led-smart-tv-qa75qn950fkxxv/

Bích Trâm