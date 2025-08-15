Mo Gawdat, cựu Giám đốc kinh doanh của phòng thí nghiệm Google X, thẳng thắn tuyên bố trên podcast “Diary of a CEO” rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ nhắm vào hầu hết các công việc, bất kể bạn ở vị trí lãnh đạo hay nhân viên mới vào nghề.

“Ý tưởng rằng AI sẽ tạo ra công việc mới là ‘100% nhảm nhí’,” ông nói, lấy ví dụ từ startup AI của mình – Emma.love – được ông và hai kỹ sư phần mềm khác phát triển chỉ nhờ sự hỗ trợ của AI, thay vì cần đến “350 lập trình viên như trước”.

Cựu Giám đốc kinh doanh Google X Mo Gawdat tin rằng sẽ đến lúc AI thay thế những CEO yếu kém. Ảnh: Google

Với hơn 30 năm trong ngành công nghệ và gần 5 năm làm việc tại Google X, Gawdat từng giải quyết những vấn đề toàn cầu như năng lượng, biến đổi khí hậu và kết nối Internet.

Ông cho rằng ngay cả những nghề tưởng chừng “phải có con người” như biên tập video, làm podcast hay vị trí quản lý cấp cao cũng sẽ biến mất. “Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ giỏi hơn con người ở mọi thứ, kể cả làm CEO”, ông cảnh báo. “Sẽ đến lúc hầu hết các CEO yếu kém bị thay thế”.

Tỷ phú Mark Cuban và Jensen Huang lại đưa ra góc nhìn khác, cho rằng AI không hoàn toàn là tin xấu. Theo họ, kết hợp kỹ năng AI với kỹ năng mềm sẽ giúp nhân viên trở nên cực kỳ cạnh tranh. Cuban tổ chức trại huấn luyện AI miễn phí cho trẻ em, trong khi Huang sử dụng AI hằng ngày để soạn thảo, gửi email và nhận tư vấn sức khỏe.

Báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết 41% nhà tuyển dụng toàn cầu dự định cắt giảm nhân sự do AI, nhưng 77% sẽ nâng cấp kỹ năng cho nhân viên để làm việc cùng AI,và 47% chuyển nhân viên sang vai trò mới.

Dù thừa nhận thị trường việc làm sẽ chịu tác động nặng nề, Gawdat nhìn nhận thay đổi này có thể mở ra cơ hội tái định nghĩa ý nghĩa công việc. “Chúng ta chưa bao giờ được tạo ra để mỗi sáng thức dậy và lấp đầy 20 giờ mỗi ngày bằng công việc. Chúng ta định nghĩa mục đích sống là công việc. Đó là một lời dối trá của chủ nghĩa tư bản”, ông nói. Theo ông, xã hội vận hành nhờ AI sẽ cần một chính sách thu nhập cơ bản phổ quát để đảm bảo mọi công dân có nguồn thu nhập mà không cần lao động.

Tuy nhiên, Gawdat cũng cảnh báo mối nguy từ “lòng tham quyền lực, sự ích kỷ và cái tôi” nếu AI nằm dưới quyền của “những nhà lãnh đạo ngu dốt”. Ông kêu gọi việc sử dụng AI phải đi kèm các quy định và chuẩn mực đạo đức nghiêm ngặt.

Dù quan điểm khác nhau, một điều không thể phủ nhận là AI đã thoát khỏi phạm trù viễn tưởng và đang thay đổi sâu sắc cách con người sống và làm việc. “Đây là thực tế”, Gawdat khẳng định. “Không phải khoa học viễn tưởng”.

(Theo CNBC)