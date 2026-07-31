Trong bối cảnh căng thẳng tại Tây Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) nổi lên như một biểu tượng sống động của sức mạnh hải quân Mỹ. Là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz thứ sáu, được triển khai tại Yokosuka (Nhật Bản), con tàu này mang theo hàng nghìn thủy thủ và phi công. Sau đợt nâng cấp lớn Refueling and Complex Overhaul (RCOH), tàu sân bay USS George Washington đã trở lại hoạt động đầy ấn tượng với khả năng chiến đấu được nâng tầm, được cho là sẵn sàng đối phó với mọi thách thức hiện đại.

Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73). Ảnh: airpac.navy.mil

Tàu sân bay USS George Washington được đặt lườn năm 1986, hạ thủy năm 1990 và chính thức đưa vào biên chế ngày 4/7/1992 tại Norfolk. Con tàu mang tên vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, với khẩu hiệu “Spirit of Freedom”.

Sau nhiều năm hoạt động tại Đại Tây Dương và Vùng Vịnh, năm 2008 nó trở thành tàu sân bay hạt nhân đầu tiên được triển khai thường trực ngoài lãnh thổ Mỹ tại Nhật Bản.

Đến nay, sau quá trình bảo dưỡng và nạp nhiên liệu kéo dài từ 2017 đến 2023, tàu sân bay USS George Washington tiếp tục là soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay 5 (flagship của Carrier Strike Group 5).

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, tàu sân bay USS George Washington sở hữu kích thước khổng lồ với chiều dài tổng thể khoảng 333 mét (1.092 feet), chiều rộng boong bay 77 mét và mớn nước tối đa khoảng 11,28 đến 12,50 mét .

Lượng giãn nước đầy tải đạt khoảng hơn 100.000 tấn (khoảng 102.000 đến 104.200 tấn), biến nó thành một trong những chiến hạm lớn nhất hành tinh.

Boong bay rộng lớn tương đương khoảng 18.000 m² có thể chứa và vận hành tới 90 máy bay các loại, bao gồm tiêm kích F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II tàng hình, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye cùng trực thăng hỗ trợ.

Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) trước thời điểm trở lại Yokosuka, Nhật Bản với vai trò là tàu sân bay hiện diện thường trực hàng đầu tại địa bàn Hạm đội 7. Ảnh: Hạm đội 7/navalnews.com

Bốn thang máy khổng lồ, mỗi chiếc diện tích hơn 360 m², giúp chuyển máy bay nhanh chóng giữa boong bay và nhà chứa máy bay.

Trái tim của tàu sân bay USS George Washington là hệ thống động lực hạt nhân gồm hai lò phản ứng Westinghouse A4W sử dụng uranium làm giàu cao.

Chúng cung cấp hơi nước cho bốn turbine hơi nước, truyền động đến bốn trục chân vịt, tạo ra công suất tổng cộng 260.000 mã lực.

Nhờ đó, tàu sân bay USS George Washington dễ dàng đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ (hơn 56 km/h) và hành trình gần như vô hạn trong 20-25 năm trước khi cần nạp nhiên liệu lại.

Khả năng sản xuất nước ngọt lên đến 400.000 gallon (1.514.165 lít) mỗi ngày cùng hệ thống điều hòa không khí mạnh mẽ (tương đương làm mát hơn 2.000 ngôi nhà) đảm bảo sinh hoạt và chiến đấu liên tục cho hơn 6.000 người (khoảng 3.500 thủy thủ tàu và 2.480 nhân sự hải đoàn).

Công nghệ điện tử và vũ khí tự vệ của tàu sân bay USS George Washington được thiết kế theo tiêu chuẩn đa tầng. Hệ thống radar bao gồm AN/SPS-48E tìm kiếm không phận ba chiều, AN/SPS-49, cùng các radar kiểm soát không lưu và dẫn đường hạ cánh.

Hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 cùng mồi bẫy Nixie bảo vệ trước tên lửa và ngư lôi.

Tàu sân bay USS George Washington di chuyển qua biển Philippine ngày 15/6/2025. Ảnh: newsweek.com/Hải quân Hoa Kỳ

Vũ khí phòng thủ gồm hai bệ Sea Sparrow (hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn/tầm trung dẫn đường bằng radar bán chủ động), hai bệ Rolling Airframe Missile (RAM là một hệ thống tên lửa phòng không tầm gần, siêu vượt âm và tự dẫn đường kiểu "bắn-và-quên" (fire-and-forget) dùng để bảo vệ tàu chiến) và ba pháo Phalanx CIWS 20mm, đủ sức chống lại các mối đe dọa từ tên lửa hành trình, máy bay không người lái đến tên lửa chống hạm tốc độ cao.

Điều làm tàu sân bay USS George Washington trở nên đặc biệt chính là vai trò forward-deployed (triển khai tiền tuyến/tác chiến tiền phương).

Việc thường trực tại Yokosuka giúp Mỹ rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng so với các tàu sân bay phải di chuyển từ Hawaii hay bờ Tây.

Sau RCOH, con tàu được nâng cấp nhiều hệ thống, bao gồm khả năng tương thích tốt hơn với F-35C, cải thiện boong bay chịu nhiệt cho máy bay thế hệ mới và các nâng cấp điện tử giúp tăng cường nhận thức tình huống.

Trong các hoạt động gần đây như thăm Guam hay tham gia tập trận Valiant Shield, tàu sân bay George Washington đã thể hiện hiệu quả phối hợp với nhóm tấn công (destroyers, cruiser) và không quân đồng minh.

(Theo news.usni.org, newsweek.com, airpac.navy.mil, navytimes.com, navalnews.com)