Trong một động thái gây chấn động khu vực, Trung Quốc mới công bố phiên bản nâng cấp tên lửa DF-26D - biến thể mới của ‘sát thủ Guam - DF-26’ (Guam Killer) với thiết kế đầu đạn phẳng hơn, khả năng cơ động siêu thanh vượt trội và tiềm năng tấn công chính xác các mục tiêu di động như tàu sân bay. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là lời khẳng định rõ ràng về sức mạnh răn đe chiến lược của Bắc Kinh.

Hình ảnh đầu tiên công khai về bệ phóng tên lửa DF-26D. Ảnh chụp từ Weibo/MW/militarywatchmagazine.com

Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa lực lượng tên lửa đạn đạo với việc công bố phiên bản cải tiến tên lửa DF-26D (Dongfeng-26D).

Phiên bản này được giới thiệu qua các hình ảnh huấn luyện “naked missile” (tên lửa không bao) trên truyền thông nhà nước vào tháng 6/2026, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể so với các biến thể trước đó của dòng tên lửa DF-26, vốn đã nổi tiếng với khả năng tấn công tầm xa và vai trò kép hạt nhân - thông thường.

Theo china-arms.com, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở tên lửa DF-26D nằm ở thiết kế khí động học của đầu đạn.

Thay vì hình dạng mũi nhọn truyền thống, phiên bản mới sở hữu phần mũi phẳng hơn, hay còn gọi là blunt nose.

Thiết kế này tạo ra đợt sóng bow shock tách rời khỏi bề mặt đầu đạn, thay vì bám sát như ở đầu đạn nhọn.

Nhờ đó, nhiệt lượng được phân tán trên diện rộng lớn hơn, giảm đáng kể tải nhiệt trong giai đoạn tái nhập khí quyển với tốc độ siêu thanh.

Phóng tên lửa DF-26 (bên trái) và tầng cuối đầu đạn tên lửa DF-26D. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Đầu đạn có khả năng chịu đựng tốt hơn, duy trì cấu trúc ổn định và bảo vệ các linh kiện điện tử bên trong ở môi trường khắc nghiệt.

Theo mil.ifeng.com, thay đổi này không chỉ mang tính khí động học mà còn mở ra không gian lớn hơn bên trong đầu đạn.

Thể tích tăng cho phép tích hợp các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm đầu dò radar chủ động hoặc cảm biến đa quang phổ.

Nhờ vậy, tên lửa DF-26D nâng cao đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và điều chỉnh quỹ đạo ở giai đoạn cuối để tấn công mục tiêu di động trên biển.

Các vây điều khiển (control fins) nhỏ được bổ sung trên đầu đạn càng tăng cường tính cơ động, cho phép thực hiện các động tác cơ động mạnh ở tốc độ Mach 10+ để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Theo globalmil.com, về thông số kỹ thuật, tên lửa DF-26D vẫn giữ nền tảng của dòng tên lửa DF-26: tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng nhiên liệu rắn, trọng lượng phóng khoảng 20 tấn, chiều dài hơn 14 mét và đường kính 1,4 mét.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Tầm bắn được ước tính từ 4.000 đến hơn 5.000km, đủ vươn tới Guam và các nhóm tàu sân bay Mỹ hoạt động sâu trong Thái Bình Dương.

Đầu đạn có trọng lượng 1.200-1.800kg, hỗ trợ cả phiên bản hạt nhân và thông thường, thể hiện tính linh hoạt cao trong chiến tranh hiện đại.

Tốc độ tối đa vượt Mach 10 giúp tên lửa trở thành mối đe dọa khó đánh chặn, đặc biệt khi kết hợp với khả năng cơ động terminal.

Theo militarywatchmagazine.com, công nghệ MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle) được nâng cấp là yếu tố then chốt.

Đầu đạn không còn bay theo quỹ đạo ballistic cố định mà có thể thay đổi hướng bay mạnh mẽ ở giai đoạn cuối, kết hợp dẫn đường vệ tinh BeiDou, quán tính và cảm biến cuối cùng.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các mục tiêu hải quân di động như tàu sân bay, vốn là trọng tâm trong chiến lược chống tiếp cận (A2/AD) của Trung Quốc tại Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa DF-26D. Ảnh: deagel.com

Tên lửa DF-26D được xem là bước tiến từ DF-26B (phiên bản chống hạm trước đó), với độ chính xác và khả năng xuyên thủng phòng thủ được cải thiện rõ rệt.

Theo thedefensewatch.com, về mặt chiến lược, việc triển khai tên lửa DF-26D củng cố vị thế của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Rocket Force) như một lực lượng răn đe mạnh mẽ.

Tên lửa DF-26D không chỉ đe dọa các căn cứ Mỹ trên đảo Guam mà còn góp phần vào hệ thống đa tầng gồm tên lửa DF-17 siêu vượt âm (hypersonic), tên lửa DF-21D và các vũ khí khác, nhằm hạn chế sự di chuyển của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Sự kiện công bố qua truyền thông nhà nước cũng mang tính biểu tượng, khẳng định công nghệ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc đang ngày càng trưởng thành.

Tên lửa DF-26D đại diện cho bước tiến quan trọng trong hành trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.

Với thiết kế đầu đạn tối ưu hóa cho môi trường siêu thanh, hệ thống dẫn đường tinh vi và khả năng tấn công linh hoạt, phiên bản này (DF-26D) không chỉ nâng cao sức mạnh tấn công mà còn tạo ra thách thức lớn cho các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ và đồng minh.

Sự phát triển này tiếp tục làm thay đổi cán cân quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đòi hỏi sự theo dõi và ứng phó chiến lược từ các quốc gia trong khu vực.

(Theo china-arms.com, mil.ifeng.com, globalmil.com, militarywatchmagazine.com, thedefensewatch.com)