Trong phong thủy phương Đông, số 6 là con số của “Lộc” - biểu tượng cho tài khí hanh thông, thịnh vượng. Số 6 may mắn ấy được gửi gắm tinh tế tại Sun Feliza Suites qua tiêu chuẩn thiết kế, đường nét kiến trúc… như chỉ dấu cho một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Sun Feliza Suites kiến tạo sự đẳng cấp ngay từ sảnh đón mỗi tòa tháp. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Thiết kế & thi công đẳng cấp, định hướng tiêu chuẩn 6 sao

Ngay từ những bước chân đầu tiên của cư dân về với tổ ấm, khu căn hộ kiến tạo sự đẳng cấp với đại sảnh đón cao tới 14 mét - chiều cao hiếm thấy của các tòa căn hộ tại Hà Nội, tạo cảm giác như bước vào một khu nghỉ dưỡng xa hoa.

Trải nghiệm sống chạm ngưỡng 6 sao còn được thể hiện ở hệ thống thang máy vượt chuẩn siêu tốc 6 mét/giây. “Siêu thang máy” này vốn chỉ xuất hiện tại các tòa nhà hạng A++, khách sạn 6 sao hoặc những công trình siêu cao tầng mang tính biểu tượng như Landmark 81 hay Lotte Center. Thay vì phải chờ đợi thang máy, tại Sun Feliza Suites, thang máy luôn đợi để được phục vụ cư dân. Bởi với tầng lớp cư dân tinh anh, thời gian chính là thứ tài sản lớn nhất cần được tiết kiệm từng giây.

Với “siêu thang máy”, cư dân không còn phải chờ đợi trong khung giờ cao điểm. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sun Feliza Suites được tư vấn thiết kế nội thất bởi AEDAS - đơn vị kiến trúc danh tiếng toàn cầu. Dự án sử dụng các nguyên vật liệu cao cấp như: Hệ mặt đứng và hệ cửa sử dụng kính Double Low-E với khả năng cách âm, cách nhiệt và chống tia UV vượt trội, đảm bảo ánh sáng tự nhiên ngập tràn và tầm nhìn panorama mở rộng. Bên cạnh đó, hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng như lớp áo giáp giúp điều tiết ánh sáng, giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào tòa nhà.

Tầng 6 - “Tầng cảm xúc”

Tầng 6 của Sun Feliza Suites được ví như “tầng cảm xúc” - nơi hội tụ chuỗi tiện ích liên hoàn, giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày trong không gian thiết kế cân bằng giữa nhịp sống năng động và sự tĩnh tại, an yên. Điểm nhấn tại đây là 6 đặc quyền tiện nghi được chú trọng, tinh tuyển từ thiết kế không gian đến từng chi tiết vật liệu để nâng niu trải nghiệm cho cư dân thượng lưu.

Nếu bể bơi mái kính rộng hơn 1.000m² cùng phòng gym hiện đại tạo cảm xúc thư giãn, niềm hứng khởi cho cư dân luyện tập thì khu vực spa/sauna là nơi cân bằng tâm trí và khôi phục sự yên tĩnh bên trong. Garden Café – “ốc đảo nhiệt đới” rộng hơn 500m² trên tầng không lại là không gian khác biệt, nơi thưởng thức cà phê thư giãn với tầm nhìn bao quát phố thị rực rỡ.

Với “siêu thang máy”, cư dân không còn phải chờ đợi trong khung giờ cao điểm. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Không gian nổi bật của hệ tiện ích tầng 6 còn phải kể đến VIP lounge rộng hơn 600m2 - chốn riêng tư để gặp gỡ, chia sẻ và tôn vinh phong cách sống của những chủ nhân xứng tầm. Khu vực được thiết kế mô phỏng dòng chảy sông Hồng và những đặc trưng văn hóa Á Đông.

Ngoài ra, cụm 4 phòng sinh hoạt cộng đồng rộng tới 1.000m2 là nơi kết nối các thế hệ trong gia đình cũng như cư dân, nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng bền vững.

Khu vườn Hạnh Phúc với 6 cung bậc cảm xúc

Bổ sung vào bộ sưu tập tiện ích thượng lưu tại tầng 6, khu Vườn Hạnh Phúc - Feliz Jardin ở trung tâm các tòa tháp là mảnh ghép hoàn thiện hệ tiện ích đa dạng của Sun Feliza Suites, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Nơi đây rộng tới 11.548m2, quy tụ 5 khu vườn chủ đề lấy cảm hứng từ “Ngũ Phúc” kết hợp với An Cư Hiên tạo nên 6 cung bậc cảm xúc đa dạng.

Vườn Phúc Lộc - một trong sáu“mảnh ghép” của Khu vườn Hạnh Phúc. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trong đó, vườn Phúc Lộc kết nối các tòa tháp Phúc – Khang – Ninh, hình thành “hành lang xanh” rợp bóng cây, nơi cư dân thong thả nhâm nhi tách cà phê sáng, dạo bước qua những cửa hàng khối đế để mua sắm, tham gia hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa ngoài trời.

An Cư Hiên mang hơi thở kiến trúc Việt là lớp đệm chuyển tiếp từ nhịp sống đô thị của vườn Phúc Lộc sang không gian tĩnh tại của vườn Phúc Lạc, nơi những mảng xanh kết hợp với tác phẩm nghệ thuật tạo điểm nhấn tinh tế.

Ấn tượng nhất là vườn Phúc Ninh - “ốc đảo” bao quanh bởi những tán cây cao, nơi hồ sen ngát hương dẫn lối tâm trí trở về tĩnh lặng, tách biệt nhịp sống sôi động bên ngoài. Âm thanh của dòng suối nhân tạo, tiếng chim hót cùng những chòi nghỉ truyền thống vẽ nên bức tranh thiên nhiên sống động giữa lòng phố thị.

Với những ai yêu vận động, vườn Phúc Khang là điểm hẹn lý tưởng, tích hợp sân pickleball, khu tập gym ngoài trời và thiết bị rèn luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện từ cơ bản đến nâng cao. Hoàn thiện bức tranh khu vườn Hạnh Phúc, Phúc Thọ chính là “vườn cổ tích” dành riêng cho trẻ nhỏ. Đây là nơi cư dân nhí tự do khám phá, rèn luyện thể chất trong không gian gần gũi thiên nhiên.

Sun Feliza Suites kiến tạo sự đẳng cấp từ kiến trúc bên ngoài cho đến tiện ích bên trong. Ảnh phối cảnh: Sun Feliza Suites

Khéo léo lồng ghép yếu tố phong thủy, tài lộc vào cảm hứng thiết kế, Sun Feliza Suites thể hiện ước vọng về một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn qua nhiều thế hệ giữa lòng Thủ đô.

Lệ Thanh