Lời tòa soạn Xây mật thất, giấu tiền và đồ quý hiếm xuống ruộng ngô, dùng đồ giả tráo hàng thật… là cách các "quan tham" Trung Quốc tìm cách che giấu khối tài sản bất chính kiếm được từ việc nhận hối lộ.

Các tài sản có được do nhận hối lộ của Hoàng Hưng Quốc. Video: CCTV1

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho hay, Hoàng Hưng Quốc sinh năm 1954 tại huyện Tượng Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Năm 1972, Hoàng bắt đầu tham gia hoạt động chính trị. Nhờ có những thành tích xuất sắc nên tới năm 1984, ông ta được thăng chức tới vị trí Phó bí thư huyện Tượng Sơn.

Quan tham Hoàng Hưng Quốc. Ảnh: CCTV1

Trong hàng chục năm tiếp theo, Hoàng được đề bạt vào hàng loạt chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Đài Châu ở tỉnh Chiết Giang (1994); Bí thư Thành ủy Ninh Ba (1998); Phó bí thư Thành ủy kiêm Phó thị trưởng thành phố Thiên Tân (2003). Đến năm 2008, Hoàng được bổ nhiệm làm Thị trưởng thành phố Thiên Tân.

Trong thời gian nắm quyền ở 2 thành phố Đài Châu và Thiên Tân, Hoàng luôn tạo ấn tượng cho người khác về “sự nghiêm khắc và trung thực” của mình trong công tác. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc đó, quan chức này là người tham lam về vật chất và thoái hóa về mặt tư tưởng.

Hoàng thường tham gia vào các buổi tiệc do giới doanh nhân tổ chức, nhận tiền bạc và quà có giá trị từ những người này. Dĩ nhiên, với quyền lực trong tay, Hoàng cũng đóng vai trò “ô dù” cho đám người trên. Mối quan hệ "có đi có lại" này giúp ông ta kiếm chác được nhiều thứ có giá trị như vàng, ngọc quý, tranh cổ, tượng gỗ hiếm,…

Một số vật có giá trị mà Hoàng nhận hối lộ. Ảnh: CCTV1

Ngoài ra, Hoàng còn dung túng cho người thân trục lợi từ nhiều dự án, hạng mục bên trong địa phận thành phố Thiên Tân.

Vào đầu năm 2014, CCDI cử tổ công tác tới thành phố Thiên Tân để điều tra về những cáo buộc liên quan tới một số lãnh đạo tại đây. Thấy đoàn thanh tra chống tham nhũng đến Thiên Tân công tác, Hoàng nhanh chóng cho chuyển khối tài sản bất chính của mình tới nhà một người thân nhờ bảo quản giúp và mua vài đồ trang trí rẻ tiền về nhà để che mắt tổ điều tra.

Tổ điều tra của CCDI khi đó đã phát hiện nhiều quan chức tham nhũng ở Thiên Tân. Nhưng với trường hợp của Hoàng, họ chỉ tìm được ít manh mối nên đành để ông ta yên.

Nhân viên CCDI Vương Tân Quang, một trong những người tham gia điều tra về nạn tham nhũng của giới chức Thiên Tân, sau này đánh giá Hoàng Hưng Quốc khi nắm chức vụ ở thành phố Thiên Tân “là một người chỉ biết nói suông về các chính sách và quyết định quan trọng của chính quyền trung ương, nhưng lại ngấm ngầm không tuân thủ”.

Điều tra viên CCDI Vương Tân Quang. Ảnh: CCTV1

Cuối năm 2014, Hoàng được bổ nhiệm làm quyền Bí thư Thành ủy Thiên Tân. Cảm thấy bản thân thoát được sự điều tra của các cơ quan chống tham nhũng, ông ta không chỉ tiếp tục thực hiện các giao dịch “quyền đổi tiền” với giới doanh nhân Thiên Tân, mà còn lợi dụng thuật phong thủy để mong sự nghiệp thăng tiến hơn nữa.

Số tiền nhận hối lộ của Hoàng bị tịch thu. Ảnh: CCTV1

“Khi đó, tòa thị chính Thiên Tân có 4 cổng ra vào. Thầy phong thủy nói, nếu cửa Tây Bắc còn mở thì vận khí của tôi sẽ bị thất thoát. Do vậy, tôi đã cho người bịt cổng đó lại”, Hoàng kể lại.

Thậm chí, Hoàng còn mê tín tới mức nghe thầy phong thủy phán tảng đá cảnh ở phía trước Nhà khách thành phố Thiên Tân “có chút hung khí” và cần thay bằng một tảng đá khác. “Tảng đá cũ có chóp nhọn, tạo cảm giác có hung khí nên tôi đã kêu người thay bằng một tảng đá có chóp tròn hơn”, Hoàng thú nhận.

Tảng đá phong thủy Hoàng cho đặt để thay hòn đá "hung khí". Ảnh: CCTV1

Vào giữa năm 2016, CCDI lại điều tổ thanh tra tới thành phố Thiên Tân. Hoàng cho rằng đợt thanh tra lần này sẽ không nhắm vào mình, nên không hề phòng bị. Tuy nhiên, "vải thưa" không che được "mắt thánh". Đến tháng 9 cùng năm, ông ta bị tước bỏ mọi chức vụ vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Hoàng Hưng Quốc đứng đón đoàn xe chở thanh tra CCDI hồi tháng 6/2016. Ảnh: CCTV1

Đến tháng 9/2017, Tòa án thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc tuyên phạt Hoàng Hưng Quốc 12 năm tù và phải nộp 3 triệu NDT (gần 11 tỷ đồng) tiền phạt do có hành vi nhận hối lộ hơn 40 triệu NDT (hơn 146 tỷ đồng) từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp.