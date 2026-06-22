Sun Urban City liên tục “hâm nóng” thị trường

Với Sun Sports City Ninh Binh, công viên thể thao mới khai trương và công viên Sun World Hà Nam trở lại mùa hè năm nay, dự án Sun Urban City trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm nhà đầu tư.

Sự kiện thu hút đông đảo khách tham dự. Ảnh: Ánh Dương

Sự kiện mang chủ đề "Nhịp sống họa bách hoa", kết hợp trình diễn nghệ thuật và hoạt động giới thiệu dự án. Tiết mục Hand Tutting tái hiện hình ảnh các phân khu, tiện ích và không gian sống tại Sun Urban City trước khi Park Residence và Kim Ngân chính thức ra mắt khách tham dự.

Tại tọa đàm diễn ra trong sự kiện, đại diện Sun Group và các đối tác cập nhật tiến độ xây dựng, vận hành tiện ích cũng như kế hoạch phát triển cộng đồng cư dân trong thời gian tới.

Tọa đàm chia sẻ về Sun Urban City và tiềm năng đầu tư. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh các công trình hiện hữu ngày một rõ nét, các căn hộ Park Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân tiếp tục được hưởng lợi từ hàng loạt động lực tăng trưởng. Nút giao Phú Thứ đã chính thức thông toàn tuyến, gia tăng khả năng kết nối khu vực; cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ hoạt động ổn định từ 26/6/2026; bộ ba đại công viên liên tục thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm. Tất cả kiến tạo nên một đô thị đáng sống, điểm đến đáng đầu tư phía Nam Thủ đô.

“Quỹ sản phẩm lần này tiếp tục thừa hưởng lợi thế vị trí hiếm có. Kim Ngân nằm kề cận tổ hợp Art Residence đã đông đúc cư dân, trong khi Park Residence sát công viên Văn hóa, đại công viên thứ 4 dự kiến vận hành vào cuối năm 2026. Đây sẽ là cơ hội đáng chú ý cho những nhà đầu tư muốn đón đầu giá trị gia tăng đồng thời sở hữu sản phẩm tại những vị trí đẹp hữu hạn còn lại của đại đô thị”, đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Sun Property trao sổ đỏ cho cư dân Art Residence. Ảnh: Ánh Dương

Trong năm nay, Sun Property đã và đang tập trung tiến hành các thủ tục bàn giao nhà phố, biệt thự Kim Tiền, các căn hộ Art Residence tiêu biểu trên trục Đại lộ Lễ hội cho chủ sở hữu và trao sổ đỏ cho cư dân Art Residence. Việc liên tiếp bàn giao nhà và hoàn thiện pháp lý cho khách hàng là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai của chủ đầu tư, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của Sun Urban City trên thị trường.

Xu hướng Staycation - Động lực mới cho thị trường vệ tinh

Ở góc độ thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh của Batdongsan.com.vn, cũng đã mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản Hà Nội và xu hướng đô thị vệ tinh trong quý I/2026, giúp khách hàng, nhà đầu tư tại sự kiện có thêm cơ sở đánh giá.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh của Batdongsan.com.vn, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, xu hướng giãn dân khỏi nội đô Hà Nội đang được thúc đẩy bởi quá trình tái quy hoạch, giải tỏa và áp lực giá nhà trung tâm, tạo động lực cho các đô thị vệ tinh phát triển theo mô hình TOD với đầy đủ hạ tầng, việc làm, giáo dục và y tế.

Trong nhóm thị trường vệ tinh, Ninh Bình nổi lên như một TOD Hub phía Nam Hà Nội, sở hữu lợi thế kết nối đa tầng, cùng hệ sinh thái bệnh viện, đại học và khu công nghiệp, tạo nguồn cầu ở thực và cầu thuê bền vững. Dữ liệu thị trường khi nhận, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại Hà Nam (cũ) tăng mạnh trong vòng hai năm trở lại đây. Đáng chú ý, giai đoạn tăng trưởng này diễn ra cùng thời điểm dự án đô thị quy mô Sun Urban City bắt đầu được triển khai.

Giới chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của các đại đô thị được đầu tư bài bản đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường. Hà Nam (Ninh Bình) nổi lên là một trong những điểm sáng về hiệu quả khai thác bất động sản. Theo dữ liệu nghiên cứu, lợi suất cho thuê căn hộ tại địa phương này đạt khoảng 4,5%, trong khi sản phẩm thấp tầng đạt khoảng 2,6%. Riêng tổ hợp căn hộ Art Residence thuộc Sun Urban City sau khi bàn giao được ghi nhận có tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 4,3%.

Song song với sự dịch chuyển về địa lý, hành vi tiêu dùng bất động sản cũng đang có sự phân hóa rõ nét, khảo sát cho thấy, có tới 64% người mua ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phục vụ mục đích an cư hoặc có thể tạo dòng tiền ngay.

Ngoài xu hướng giãn dân, trong tương lai bất động sản ven đô có thể hưởng lợi thêm từ dòng tiền Staycation - du lịch tại chỗ. Không cần rời khỏi thành phố, một thế hệ người trẻ đang tìm thấy cách nghỉ ngơi hiệu quả hơn: ít di chuyển, nhiều cảm nhận.

Sun Urban City đón đầu xu hướng Staycation. Ảnh: Ánh Dương

Định hướng phát triển Sun Urban City của Sun Property đã đón đầu các xu hướng này với khả năng kiến tạo điểm đến vượt trội, quy tụ hệ tiện ích, trải nghiệm chưa từng có tại khu vực: công viên, thể thao, giải trí, ẩm thực… tích hợp trong cùng không gian đô thị.

Lệ Thanh